Секретарша неожиданно отомстила соискателю работы за хамство

Пользовательница Reddit с ником Theredqueentheory рассказала, как отомстила незнакомцу за его сексистские высказывания. Девушка столкнулась с ним, когда работала секретарем в юридической фирме.

«Я только что переехала в этот город, поэтому плохо знала окрестности. Однажды мне позвонил мужчина с характерным голосом, который уже звучал раздраженно. Он спросил, как ему добраться до офиса из соседнего городка, в котором я, разумеется, никогда не бывала. Я вежливо ответила, что не знакома с этим районом, и выразила готовность посмотреть маршрут на компьютере. Однако он буквально прокричал мне в ухо: "Типичная тупая баба, не ориентирующаяся в сторонах света!", после чего повесил трубку», — рассказала автор.

Она не стала огорчаться и вскоре забыла об этом инциденте, однако чуть позже в тот же день звонивший наконец добрался до офиса. Тем же узнаваемым голосом он потребовал, чтобы секретарь показала ему дорогу к комнате для собеседований, поскольку именно на него он и опаздывал.

«Я спокойно ответила: "Извините, сэр, но я типичная баба и не умею ориентироваться в пространстве". Он покраснел как рак и застыл на минуту, после чего, топнув ногой, помчался наугад по одному из коридоров. Очевидно, он не получил работу, потому что больше я его не встречала», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о мести хулигану, задиравшему его в старшей школе. Мужчине удалось проучить его благодаря знакомству с менеджером по найму.