Художник разбогател, продавая мусор со свадьбы Тейлор Свифт

Американский художник Джастин Джиньяк создал арт-объекты из мусора, собранного вокруг арены Madison Square Garden после свадьбы певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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По данным источника, артист продал все пластиковые кубы с содержимым за сутки. Малые кубы продавались по 25 долларов за штуку, а большие — по 100 долларов. Художник заработал 32 тысячи долларов.

При этом Джиньяк не утверждает, что это мусор именно со свадьбы Свифт. По его словам, он собрал вещи вокруг арены в день торжества, а их ценность заключается в контексте — месте и дате, которые делают сувенир поводом для разговора.

У меня появилась идея, и я ее реализовал. Думаю, в этом вся суть, — отметил художник в беседе с телеканалом.

До этого стало известно, что Свифт заплатила властям Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за проведение свадьбы с футболистом Трэвисом Келси на арене Madison Square Garden. Эта сумма покрыла стоимость разрешения на проведение мероприятия, включая оплату сверхурочной работы сотрудников полиции.

Свифт и Келси сыграли свадьбу на арене в Нью-Йорке 3 июля. На торжестве присутствовало много звездных гостей. Свадебные образы молодоженов были созданы модным домом Christian Dior Haute Couture. При этом обувь создал Кристиан Лабутен.