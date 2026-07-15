Как девушка-лошадь выпустила дебютный альбом и попала в топы

Представьте: в прямой эфир на BBC приходит гостья. В платье, на каблуках, с безупречным маникюром. И с головой лошади. Не метафорически — буквально. Большая коричневая морда, грива, ноздри. Ведущие здороваются, как ни в чём не бывало, задают вопросы, она отвечает — остроумно, с юмором, иногда ржёт. И это не розыгрыш. Это просто обычное интервью с одной из самых обсуждаемых артисток электронной сцены прямо сейчас. Её зовут Стелла Сталлион, но весь мир знает её под именем HorsegiirL.

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Как «лошадь» попала в топы

Мало кто ожидал, что трек с названием My Barn My Rules — дословно «Мой амбар, мои правила» — когда-нибудь окажется в подборках лучших песен года. Но именно это и произошло. Сначала ролик завирусился в TikTok, потом его поставили на BBC Radio 1, где одна из ведущих — Ариэль Фри — прямо в эфире выразила своё возмущение: мол, что это вообще такое?! Скандал разгорелся нешуточный. Фри отстранили от работы на неделю. А трек вылетел в стратосферу.

Это был идеальный музыкальный скандал: нечаянный, органичный и абсурдный ровно настолько, чтобы интернет его полюбил. Издание Dazed включило My Barn My Rules в список лучших треков того года. А сама HorsegiirL вошла в топ-25 самых влиятельных диджеев по версии Mixmag — на седьмое место.

Не плохо для девушки в лошадиной маске, которую поначалу воспринимали как очередной интернет-прикол.

Она из Берлина. Или с фермы

По официальной версии — а у HorsegiirL она есть, и довольно подробная — артистка выросла на Sunshine Farms, наполовину человек, наполовину лошадь. В подростковом возрасте её «открыла» некая Уитни Хорстон на сельской ярмарке, после чего карьера пошла в гору. Своими кумирами детства она называет Crazy Frog и Hampton the Hamster. Фанатов называет «фармерами» — то есть фермерами.

На деле же всё куда прозаичнее. Стелла — молодая немка из Берлина, работавшая в модельном бизнесе. Она родилась в апреле 2000 года, то есть ей сейчас 26 лет. Никаких лошадиных операций не было и быть не могло — маска, грим, образ. Но артистка из образа не выходит никогда: ни в интервью, ни на красных дорожках, ни в самолёте.

Все попытки фанатов «деанонимизировать» её провалились. Одно время главной подозреваемой считалась американский диджей Sam, но доказательств никаких не нашлось. Личность Стеллы по сей день остаётся одной из самых охраняемых тайн европейской музыкальной сцены.

Про пластику и слухи

Конечно, как только HorsegiirL начала набирать популярность, в интернете поползли слухи. Кто-то всерьёз писал, что она перенесла десятки пластических операций, чтобы стать похожей на лошадь. Что под маской — изменённое до неузнаваемости лицо. Что она скрывает болезнь.

Это, разумеется, полная чушь. Маска — это просто маска. Художественный приём, доведённый до абсолюта. Примерно то же самое делают Daft Punk (которые годами не снимали шлемы), Marshmello с его тыквенной головой, или целая когорта артистов, которые строят образ на анонимности. Разница в том, что HorsegiirL делает это с куда большим юмором и без пафоса.

На церемонии Brit Awards она сидела в ярко-красном платье рядом с британским актёром Дэнни Байером. Маска — на месте. Люди рядом делали вид, что это совершенно нормально. Потому что в её случае — это и правда нормально.

«Лошадь» учит людей ржать

В студии BBC Sounds HorsegiirL устроила настоящий мастер-класс по «лошадиному языку». Ведущие старательно повторяли за ней, пытались ржать, фыркать и цокать. Получилось, мягко говоря, не очень — но весело.

В этом же интервью она рассказала о новом альбоме Nature Is Healing, который вышел в 2026 году. Это не просто сборник танцевальных треков — там птицы, насекомые, звуки джунглей, панфлейты, аккордеоны. 15 треков о том, что люди и природа — одно целое. Как она сама говорит:

«Это мантры. Открытое приглашение думать иначе».

Для записи альбома она собрала команду продюсеров, работавших с Charli XCX, Kim Petras, Dorian Electra и другими. А главный сингл Earth Is Turning — это транс-электроника с гипнотическим ритмом, совсем не похожая на ранние хардстайл-бомбы вроде My Barn My Rules.

«Люди просто хотят хорошо провести время»

В одном из интервью HorsegiirL довольно точно объяснила, почему её музыка работает.

«Раньше в танцевальной культуре было снобистское отношение к жанрам — какие "правильные", какие нет. Сейчас всё меняется. Люди не будут разбирать, что за стиль играет. Они просто хотят оказаться в путешествии и хорошо провести время», — говорит артистка.

И в этом, пожалуй, и есть секрет её успеха. Не маска, не скандал на радио, не слухи о пластике. А то, что за всем этим абсурдом стоит человек, который очень хорошо понимает: музыка должна освобождать, а не делить людей на правых и неправых.

Мировое турне и поддержка Robyn

Вслед за альбомом стартовало мировое турне Nature Is Healing Tour. HorsegiirL объедет Северную Америку — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Торонто, Денвер, Атланта. В Лос-Анджелесе она выступит на разогреве у Robyn — той самой шведской иконы поп-электроники, чьи треки не устаревают десятилетиями. Потом — Европа: Берлин, Париж, Лондон.

Это уже не история про вирусный мем. Это история про артиста, который построил собственный мир — с фермой, ржанием, вилами и рейвами — и позвал туда всех желающих.

Почему она вообще появилась

Феномен HorsegiirL — это больше, чем эпатаж. Это ответ на вопрос, который мучает индустрию последние лет десять: как быть заметным в мире, где всего слишком много?

Её образ — это пародия на звёздность, доведённая до логического абсурда. Придуманная биография с фермой и полулошадиным происхождением высмеивает те самые «тщательно выстроенные легенды», которые звёздные менеджеры лепят своим подопечным. Фотографии «папарацци», обложки глянца, слухи о пластических операциях — всё это часть игры, которую она ведёт осознанно и с большим удовольствием.

И публика это чувствует. Потому что смешно. Потому что честно. Потому что под маской лошади — живой человек, который умеет делать музыку, двигать залы и не принимать себя слишком серьёзно.

А маску она, судя по всему, снимать не собирается. Зачем — если и так всё понятно?