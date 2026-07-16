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Управляющая компания пригрозила жильцам дома записывать их секс

Lenta.ru

В одном из бразильских домов, который находится в штате Санта-Катарина, официально ввели любовный комендантский час. Об этом пишет издание 0223.

Управляющая компания пригрозила жильцам дома записывать их секс
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Уточняется, что комендантский час предполагает запрет на занятие сексом после 22 часов. Такое необычное решение управляющая компания приняла после того, как получила 18 жалоб от соседей на шум по вечерам, в том числе стоны, поскрипывание кровати и громкие разговоры.

Если человек нарушит запрет впервые, то получит письменное уведомление, а в следующий раз ему уже назначат штраф. Более того, управляющая компания пригрозила установкой в доме звукозаписывающих устройств, чтобы потом воспроизводить доказательства на общих собраниях. Правда, как заявили юристы, такой комендантский час является незаконным, поскольку интимные действия в личных помещениях жильцов запрещать никто не имеет права.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн перечислила явные признаки плохого секса. Одним из них она назвала отсутствие общения после полового акта.