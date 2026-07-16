Покойный брат помог сестре разбогатеть

Жительница американского штата Мэриленд стала обладательницей выигрыша в 50 тысяч долларов (около 3,8 миллиона рублей), использовав в лотерее пятизначный код, найденный в документах своего покойного брата. Спустя несколько лет после смерти родственника женщина обнаружила среди его бумаг код, связанный с похоронным бюро. С тех пор она регулярно выбирала эти цифры при покупке лотерейных билетов.

24 июня американка вновь использовала знакомую комбинацию. Проверив билет после возвращения домой, она узнала, что выиграла главный приз 50 тысяч долларов. Победительница призналась, что сначала решила, будто произошла ошибка, и несколько раз перепроверила результаты. Полученные деньги она планирует потратить на оплату счетов, а также отправиться в путешествие на Ямайку вместе с сыном и лучшей подругой, сообщает UPI.

Ранее лотерейный билет с котом в огуречной маске принес жительнице Мордовии 15 миллионов рублей. Женщина призналась, что накануне покупки никаких особенных предчувствий у нее не было решение сыграть пришло спонтанно. Билет она выбирала интуитивно, ориентируясь на рисунки: остановилась на варианте с котом. О таком крупном выигрыше даже не мечтала раньше она уже участвовала в моментальных лотереях, но выигрыши были скромными, от 200 до 600 рублей.

До этого жительница Приморского края Юлия выиграла в онлайн-лотерею 10 миллионов рублей. Женщина участвовала в розыгрыше с шестью билетами, охватывающими разные игры: пять из них принесли скромные выплаты, а шестой оказался счастливым и принес главный приз. При заполнении билетов Юлия опиралась на личные приметы и выбирала даты рождения родных и близких. В планах у женщины обновить обстановку в доме, организовать семейное путешествие и приобрести автомобиль.