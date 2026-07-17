Бессонница принесла женщине богатство

Бессонница сделала женщину из США богаче на $150 тысяч, пишет UPI.

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Жительница Северной Каролины Сью Роули выиграла $150 тысяч в онлайн-лотерею благодаря бессоннице. Она не могла уснуть, взяла телефон и начала играть в цифровые мгновенные лотерейные игры. Сделав ставку в $30, американка сорвала джекпот.

Женщина призналась, что сначала не поверила своей удаче, ведь такие выигрыши случаются не каждый день. На выигранные деньги Сью планирует сделать ремонт в доме.

«Мы очень рады», — прокомментировала она.

Власти штата напоминают игрокам о необходимости соблюдать меру и относиться к лотереям как к развлечению, а не способу заработка. Тем не менее история Роули уже успела стать местной сенсацией.

Ранее лотерейный билет, найденный в мусорном баке, оказался выигрышным и принес победителю $100 тысяч.