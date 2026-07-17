Разочаровавшийся в жизни мужчина нашел утешение в женских трусиках

В Японии задержали мужчину, который проникал в дома и воровал женское нижнее белье. Об этом сообщает Japan Today.

34-летний Норитака Фурия из Токио оказался за решеткой по обвинению в краже белья из дома в городе Акасима. Фурия ночью нашел дом с незапертой дверью, вошел и похитил из комода женские трусики и другие предметы. Хозяева в это время спали.

Позже выяснилось, что с начала года у соседок подозреваемого стало пропадать нижнее белье. Он всегда выбирал дома, где хозяева забывали запереть входные двери. Вычислить вора удалось по записям камер видеонаблюдения. На допросе Фурия рассказал, что пошел на преступления потому, что разочаровался в жизни и хотел удовлетворить свои сексуальные фантазии.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре извращенец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете. Отследить преступника смогла служба безопасности издания.