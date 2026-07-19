Молния ударила в церковь в момент венчания в Финляндии

Молния ударила в купол православной церкви в момент венчания в Финляндии и попала на видео. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел днем 18 июля в Темпере. Купол на самой высокой башне храма загорелся после удара молнии. Возгорание тлеющего типа удалось потушить только утром 19 июля.

«По словам дежурного начальника пожарной смены Сакари Брагге, на крыше церкви горела деревянная конструкция, поддерживающая купол. Пожар не мог распространиться, так как церковь кирпичная, однако существовала опасность, что купол может упасть и нанести ущерб зданию», — отмечается в статье.

Для тушения пожара крест с купола пришлось снять, а кровлю разобрать. Уточняется, что, помимо венчания, в церкви в момент возгорания проходила и церемония крещения.

Ранее финская активистка Райски заявила, что сатанистов начали использовать для дестабилизации общества в Европе.