Женщина жестоко отомстила неверному мужу за годы измен

Пользовательница Reddit с ником ArrestTheCheeto виртуозно отомстила супругу за неверность. Предварительно она рассказала мужу, что знает о его бесчисленных изменах.

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«Больше десяти лет я жила с мужчиной, совершенно не заслуживавшим моей верности. Три дня назад во время ссоры я сказала ему, что знаю о его изменах, после чего привела некоторые доказательства одной из них, в которой я уверена. Этого было достаточно — он признался. Я сказала, что это был не первый такой случай. Он опустил голову. Этот подонок лгал мне с самого первого дня!» — написала женщина.

В ярости она открыла одну из социальных сетей и красочно в нескольких публикациях описала неприглядные обстоятельства своей семейной жизни, не забыв упомянуть про все измены, манипуляции и насилие со стороны мужа. После этого она известила всех мужей и бойфрендов девушек, с которыми переспал ее супруг, об их изменах. В списке оказался в том числе родной брат прелюбодея.

«Я не очень хорошо знакома с настройками этой социальной сети, и в какой-то момент оказалась на странице с какой-то формой. Выяснилось, что всего за шесть долларов (около 470 рублей, — прим. "Ленты.ру") можно превратить пост в рекламу, которую сайт будет показывать в течение трех дней целевой группе. Не принимайте доброту и преданность за слабость. Он никогда не видел, насколько жестокой я могу быть, пока не довел меня до предела», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit призналась, что заподозрила своего супруга в измене. Причиной стали несколько перемен в его поведении, произошедшие за четыре месяца с момента рождения ребенка.