Норвежские олени выбрали жизнь в России

Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, однако их владельцы не могут получить визы или разрешения для возвращения своих животных. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

— Примерно 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей. В 2024 году от Норвегии потребовали около 47 миллионов крон в счет компенсации ущерба, — говорится в материале.

В статье привели слова владельца оленей Эгиля Каллиайнена, который считает, что Норвегия должна закрыть дыры в пограничном заборе, если хочет уменьшить количество нарушений границы. Каллиайнен выражает надежду на восстановление диалога с Россией по данному вопросу, однако подчеркивает, что олени, оказавшиеся за забором на российской территории, фактически уже потеряны.

Телекомпания сообщает, что несколько норвежских оленей были замечены в районе между пограничным пунктом «Стурскуг — Борисоглебск» и городом Заполярным в Мурманской области.

В июне трех граждан Швеции задержали и арестовали за кидание камней через границу Норвегии с Россией. Размер штрафа составил восемь тысяч крон (примерно 60 тысяч рублей).