Девушку обязали заплатить облизавшему ее обувь мужчине

В Москве суд обязал девушку выплатить 10 тысяч рублей мужчине, который осенью прошлого года в автобусе лёг к её ногам и начал облизывать её обувь и трогать ноги без согласия. Пассажирка сняла происходящее на видео и опубликовала запись в соцсетях.

После публикации мужчина попросил удалить ролик. Получив отказ, он обратился в суд, который решил, что публикация нарушила его личные неимущественные права. Судья взыскал с девушки 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.

Москвичка намерена обжаловать решение. По её словам, после публикации ей написали другие девушки, которые также пожаловались на домогательства со стороны этого мужчины.