Беременная Бонни Блю рассказала о десятичасовом сексе со 154 мужчинами

Порнозвезда Бонни Блю рассказала о последствиях очередной акции, во время которой она занималась сексом со 154 мужчинами. Об этом сообщает издание The Tab.

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Секс-марафон вновь проходил в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта, которые и прежде устраивал там скандальные секс-вечеринки.

Как утверждает модель, участники съемок оставили в помещении горы мусора. Чтобы привести особняк в прежнее состояние, потребовалась трудоемкая многочасовая уборка.

«Акция продолжалась 10 часов. И это не считая времени на уборку, во время которой пришлось собирать сотни презервативов и вытирать различные жидкости», — Бонни Блю, порнозвезда.

Ранее сообщалось, что за время беременности у Бонни Блю были сотни половых партнеров.