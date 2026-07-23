Автогигант уволил работника из-за шоколадки за два доллара

Компания Ford начала проверку работы киосков самообслуживания на своих американских заводах после серии увольнений сотрудников, которых заподозрили в краже продуктов. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Поводом для проверки стали несколько случаев, когда работники заявили, что платежи через терминалы Aramark проходили с ошибками, из-за чего их обвинили в неоплате товаров. Одним из таких сотрудников стал 38-летний Ник Набозны, проработавший на заводе Ford в Мичигане почти девять лет. Его уволили после того, как компания решила, что он вынес из магазина упаковку чипсов Doritos и крекеры Ritz с сыром, не оплатив их. Сам Набозны утверждает, что терминал подтвердил оплату его банковской картой.

По данным Detroit Free Press, как минимум трое других сотрудников завода, ранее уволенных по аналогичным обвинениям, были восстановлены после проверок, подтвердивших отсутствие нарушений.

Еще одним резонансным случаем стало увольнение 60-летнего электрика Курта Кромма, которого обвинили в неоплате упаковки печенья Grandma's Chocolate Chip Cookies стоимостью $1,95. Позднее мужчина обнаружил в банковской выписке, что платеж все же был успешно проведен, и предоставил компании нотариально заверенное подтверждение. После этого Ford восстановила сотрудника в должности, выплатила ему около $33 тыс. компенсации за вынужденный прогул и предложила вернуться к работе, однако он отказался.

После появления новых жалоб Ford и Aramark сообщили, что проводят проверку работы киосков самообслуживания на предприятиях Ford в США. В компаниях заявили, что изучают случаи, связанные с возможными сбоями в работе терминалов, однако не стали комментировать конкретные инциденты.