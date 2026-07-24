Колонию муравьев нашли на образцовом рабочем месте

Жительница китайской провинции Юньнань обнаружила колонию муравьев внутри компьютерного монитора, которым пользовалась около шести лет. Необычный случай привлек внимание местных СМИ и вызвал активное обсуждение в соцсетях, сообщает Sohu.

По словам девушки, рабочее место всегда содержалось в чистоте, однако насекомые все же проникли внутрь корпуса дисплея и устроили там муравейник. Обнаружить проблему удалось только после того, как муравьи стали просачиваться за матрицу экрана.

Эксперт по ремонту техники отметил, что устранить такую неисправность непросто. Даже нагрев компонентов во время работы монитора не способен полностью избавиться от насекомых, а разборка устройства требует значительных усилий.

После публикации истории пользователи сети предположили, что причиной появления муравьев могли стать остатки пищи или сладких напитков рядом с компьютером. Они рекомендовали не принимать пищу возле рабочего места либо тщательно очищать поверхность стола и пространство вокруг монитора после еды.

Эксперты также напомнили о правилах ухода за компьютерной техникой. Перед очисткой устройство необходимо полностью отключить от электросети и отсоединить все кабели и периферийные устройства. Для удаления загрязнений рекомендуется использовать слегка увлажненную салфетку из микрофибры, избегая попадания влаги внутрь корпуса, на разъемы и по краям дисплея.

После завершения очистки устройство должно полностью высохнуть перед повторным подключением к электропитанию. Специалисты также рекомендуют отказаться от использования агрессивных химических средств, которые могут повредить покрытие экрана и другие элементы компьютера.