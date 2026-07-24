Плюшевая обезьяна спасает жизнь крошечному лемуру

Трогательная история спасения развернулась в зоопарке колумбийского города Кали. Там специалисты борются за жизнь детеныша кольцехвостого лемура, который родился 18 июня с критически малым весом — всего 70 граммов.

Мать отказалась от постоянного контакта с малышом и перестала его кормить, поэтому ветеринары были вынуждены перевести его на искусственное вскармливание. Чтобы максимально имитировать естественные условия и не дать животному привыкнуть к человеку, сотрудники пошли на хитрость.

Во время каждого кормления детеныш цепляется за большую плюшевую обезьяну, а персонал использует маски и перчатки. По словам ветеринара Камило Мендосы, главная задача сейчас — сохранить дикую природу зверя.

Кольцехвостые лемуры являются эндемиками Мадагаскара и находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства. Этот случай напоминает историю знаменитой макаки Панч, которая также выжила благодаря плюшевой игрушке.