Женщина оказалась на грани смерти и увидела потусторонний мир

Жительница США оказалась на грани смерти во время родов и научилась прощать себя и других. Ее историю публикует Daily Star.

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Пэтти Эллен пережила остановку сердца, когда ей делали кесарево сечение. Американка рассказала, что слышала, как ее кардиомонитор подал тревожный сигнал.

«Я услышала писк, и в этот самый момент вылетела из тела и зависла наверху. Я видела себя, врачей. Я точно запомнила, что там происходило», — рассказала женщина.

Затем в своем видении американка перенеслась в пространство, которое она назвала «360-градусным кинозалом». На экране Эллен начала видеть свою жизнь — добрые и злые поступки. Она поняла, что часто была несправедлива к другим. Этих эпизодов было больше, чем хороших, и американка решила, что ее собираются отправить в ад. Однако внезапно она ощутила чье-то присутствие рядом.

«Я почувствовала, как мне положили руку на плечо и сказали, что все будет хорошо», — описала ощущение Эллен.

Американка рассказала, что пересмотр жизни дал ей понять, что важно прощать не только других, но и себя. Эллен призналась, что это далось ей непросто, поскольку она вновь увидела все свои дурные поступки. Затем она почувствовала, что встреча с загадочным существом подходит к концу и услышала плач своего новорожденного ребенка. Она почувствовала бесконечную любовь создания, которое говорило с ней. Эллен предложили остаться или вернуться к жизни. Женщина выбрала возвращение и вскоре пришла в себя.

«Мы здесь для того, чтобы научиться безусловной любви, состраданию, прощению, доброте, принятию. Всему этому. Мы здесь именно для этого», — подытожила свой опыт американка.

Она добавила, что после случившегося перестала бояться смерти, и ей не терпится вернуться в загадочное пространство, где она побывала.

Ранее жительница США Розмари Торнтон рассказала, как оказалась на грани смерти после операции и пообщалась с Богом. Женщина заявила, что поругалась с ангелами, которые пытались вернуть ее к жизни.