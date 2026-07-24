Косатки начали взрывать рыб для забавы

Новое развлечение косаток из Калифорнийского залива сняли на видео. Об этом пишет The Guardian.

Ученые заметили, что некоторые животные из местной популяции начали врезаться в огромные туши луна-рыб и наблюдать, как они взрываются, разлетаясь на куски. По словам биолога Кэтрин Эйрес, впервые подобный случай попал в объектив ее камеры в июле 2024 года.

На видео самка косатки держит тушу рыбы-луны за хвост. Перед ними находится взрослый самец, который резко ускоряется и врезается в рыбу. За мгновение до ура косатка успевает опустить тушу, раздается громкий звук, и она разлетается на множество частей. Ими и кормятся киты-убийцы.

Эйрес объяснила, что косатки часто разрывают добычу на куски, чтобы поделиться ею с другими членами группы, включая детенышей и подростков. Специалистка не исключает, что зафиксированная практика может быть и просто игрой, придуманной для забавы.

«Они (косатки — прим. «Ленты.ру») кидают друг в друга водоросли, катаются на волнах от судов и участвуют в сложных тактических играх, — добавил морской биолог Эрик Игера. — Игра является одной из основ общества косаток».

Ранее сообщалось, что у побережья Мексики сняли на видео, как три косатки растерзали и съели акулу. Известно, что они нередко охотятся на акул ради их печени.