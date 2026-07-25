Енот рухнул на пассажиров через подвесной потолок в аэропорту

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия произошёл необычный инцидент, который развлек уставших от ожидания пассажиров. Внезапно часть подвесного потолка в зоне ожидания не выдержала, и на головы ничего не подозревающих путешественников свалился енот. Две девушки, сидевшие прямо под местом падения, от неожиданности повалились на пол. Ксчастью, никто не пострадал. Сам же незваный гость, оказавшись на твёрдой поверхности, мгновенно сориентировался и сломя голову бросился бежать по терминалу. Об этом сообщает тг-канал МК.

© Московский Комсомолец

Очевидцы происшествия отреагировали с удивительным юмором. Многие тут же достали телефоны и сняли видео, которое мгновенно разлетелось по соцсетям. Пассажиры шутили, что «енотик скрасил скучное ожидание рейса», и обсуждали, как животное вообще умудрилось пробраться под потолок аэропорта. Управление аэропорта пока не дало официальных комментариев, но сотрудники уже начали проверку целостности потолочных конструкций.

После падения енот развил впечатляющую скорость и скрылся в служебных коридорах. По словам представителей аэропорта, животное, скорее всего, проникло через технические коммуникации с улицы, а затем провалилось через повреждённый подвесной потолок