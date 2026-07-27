Мужчина развелся с женой из-за футбола

В Малайзии мужчина развелся с женой из-за спора с другом по поводу победителя Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AsiaOne.

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20 июля малайка опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала, что муж развелся с ней после финального матча Чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Мужчина явился домой и объявил жене тройной талак. Позже выяснилось, что он побился об заклад с другом, что разведется, если Аргентина потерпит поражение в финале, что и случилось.

Жена болельщика обратилась за помощью к людям в сети, потому что находилась в полном недоумении.

«Ведет себя как ненормальный и относится к разводу как к игре», — прокомментировала она поведение мужа.

Как отмечает AsiaOne, в Малайзии тройной талак признается властями, но только в том случае, если о нем официально сообщили в течение недели после произнесения.

На ситуацию обратил внимание бывший министр по делам религии Малайзии Зулкифли Мохамад Аль-Бакр. Он посоветовал супругам обратиться в шариатский суд, чтобы точно выяснить, может ли их брак действительно считаться расторгнутым.

Ранее сообщалось, что в Кувейте девушка потребовала развода через три минуты после свадьбы из-за одного слова жениха. Он обозвал ее «дурой».