Наркоторговец избежал депортации благодаря ночному недержанию мочи

В Великобритании албанский наркоторговец избежал депортации, потому что суд пожалел его дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

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38-летний Шпресим Кока прибыл в Великобританию в 2001 году как беженец из Косово. В 2017-м он был осужден и приговорен к 21 месяцу заключения за участие в схеме по отмыванию денег, полученных от продажи наркотиков. Позже он получил еще три года за торговлю кокаином. В итоге было принято решение о его депортации.

В феврале 2026 года иммиграционный суд первой инстанции постановил, что его депортация нанесет неоправданно сильный ущерб его дочери. У девочки диагностирован энурез — ночное недержание мочи, — который усилился во время пребывания Коки в тюрьме.

Суд пришел к выводу, что интересы ребенка перевешивают серьезность преступлений отца. Министерство внутренних дел уже оспорило это решение. В связи с этим назначено новое судебное слушание.

Ранее в Южной Корее 90-летнюю женщину арестовали за помощь сыну в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками. Пенсионерка, чье имя не раскрывается, с апреля 2020 по февраль 2022 года перевела на указанный счет около 386 миллионов вон (примерно 26 миллионов рублей), зная, что это прибыль от продажи метамфетамина.