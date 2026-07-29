146-летняя кошка Милли из Британии претендует на мировой рекорд долголетия

В британском Стокпорте живет кошка Милли, которой исполнился 31 год. Этот возраст соответствует примерно 146 человеческим годам, что делает ее главным кандидатом на звание самого старого представителя кошачьих на планете. Информация со ссылкой на хозяина питомца, 71-летнего Лесли Гринхау, появилась в местных СМИ.

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Особое питание и тщательный уход — вот что, по словам владельца, обеспечило долгую жизнь Милли. Лесли подчеркивает, что рацион кошки состоит исключительно из лосося, тунца, креветок и курицы. В качестве питья ей дают только бутилированную минеральную воду, привезенную из Бакстона. Кроме того, хозяин регулярно балует питомицу лакомствами и уделяет ей много внимания.

История появления Милли в семье связана с покойной женой Лесли — Паулой, которая взяла котенка в возрасте трех месяцев. Пара познакомилась через сайт знакомств в 2012 году и поженилась спустя два года. Однако шесть лет назад Паула умерла от коронавируса. После этой трагедии кошка сильно горевала, отказывалась от пищи, но со временем ее аппетит вернулся в норму.

Из-за аномальной жары в Великобритании Лесли создает для Милли комфортные условия: в комнате работают два вентилятора, а в воду добавляются кубики льда. Хозяин признается, что испытывает огромную гордость за свою любимицу, называя ее настоящей героиней, ведь и люди редко доживают до столь преклонного возраста.

Лесли Гринхау мечтает, чтобы Милли попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако официально подтвердить возраст кошки невозможно: единственным доказательством служит снимок, сделанный в 1995 году. Все документы, удостоверяющие дату рождения, знала лишь покойная супруга.