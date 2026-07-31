Монах во Флоренции обнаружил рецепт эликсира XIX века с составом, как у Coca-Cola

Настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции отец Мануэль Руссо обнаружил в архивах старинной монастырской аптеки документ XIX века с рецептом лекарственного напитка из листьев коки и орехов кола, который мог быть предшественником Coca-Cola. Об этом сообщила газета The Guardian.

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По данным издания, на листке подробно описан рецепт эликсира под названием vinoso ricostituente, в который помимо листьев коки и орехов колы добавлялось вино. Тогда монахи представляли его как тонизирующее средство, предназначенное для восстановления сил и душевного равновесия.

— Рецепт был похож на тот, который использовал американский фармацевт Джон Пембертон, создавший в 1886 году сладкий сироп, (...). Местные законы об алкоголе запрещали ему использовать вино, поэтому он смешал ингредиенты с газированной водой. Тонизирующее средство Пембертона в конечном итоге стало называться Coca-Cola, — говорится в материале.

В июле прошлого года американская компания PepsiCo выпустила первую в мире «полезную» колу, в которой содержатся пребиотики. Новый напиток не уступает по вкусу классической Pepsi, но в его составе присутствует всего пять граммов сахара и три грамма пребиотической клетчатки. Всего в ней 30 килокалорий, также в составе отсутствуют искусственные подсластители.