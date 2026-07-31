Будущий бизнесмен похвастался облизанной трубочкой и едва не угодил за решетку

Суд в Сингапуре обязал гражданина Франции выплатить штраф в $600 за то, что он облизал трубочку для питья из вендинговой машины и положил ее обратно в аппарат. Об этом сообщила газета The Strait Times.

В марте 19-летний француз Дидье Гаспар Оуен Максимилиан записал на камеру своего телефона, как покупает свежевыжатый сок в вендинговой машине, берет соломинку для питья, облизывает ее и кладет обратно в диспенсер аппарата. Француз, который обучается в бизнес-школе в Сингапуре, выложил видеозапись в соцсети, где она приобрела вирусную популярность из-за возмущения местных жителей. Как пишет издание, французский студент впоследствии все же забрал облизанную соломинку из диспенсера.

Тем не менее компании-оператору пришлось менять весь запас трубочек в автомате. Именно она и обратилась в суд.

Максимилиан признал вину в нарушении общественного порядка, за что в Сингапуре ему могло грозить максимум 3 месяца лишения свободы и штраф в $2 тыс. Защита согласилась, что штраф в $600 будет подходящим наказанием для подростка.