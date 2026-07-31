Медведь разорил дачу и полакомился ягодами

В СНТ в Красноярском крае медведь объел ягоды, напугав дачников.

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В Красноярском крае в дачном товариществе "Сокол" возле поселка Снежница дикий зверь забрался на один из участков у самой кромки леса и устроил там разгром. Как рассказал в беседе с изданием "7 канал Красноярск" председатель СНТ, медведь переломал кусты и съел ягоды. Сейчас в товариществе ждут охотоведов: они должны выяснить, куда ушел зверь и представляет ли он опасность для людей.

Садоводы переживают, что все случилось рядом с тропинкой к таежному ключу, куда жители ходят за питьевой водой. К тому же пострадавший участок находится неподалеку от небольшого озера – пожарного водоема, где летом часто отдыхают дети.

По словам жителей СНТ, медведи здесь появляются редко, хотя рядом начинается глухая тайга. А вот на соседней со Снежницей станции Рябиновая хищников видят регулярно. Возможно, дело в широкой просеке под ЛЭП, которая выходит прямо к Рябиновой: для медведей это, по сути, удобный "проспект" для прогулок и поиска еды.