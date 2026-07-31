Женщина пережила остановку сердца и увидела ледяного человека

Жительница Великобритании Синди Эгглтон попала в реанимацию после массового заплыва и рассказала о своих видениях. Ее историей делится The Sun.

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В июне 2024 года Эгглтон решила поучаствовать в заплыве на озере Уиндермир. По словам 54-летней британки, перед стартом она ощутила тревогу и вспомнила, что тридцать лет назад развеяла здесь прах мертворожденного сына.

Через несколько минут женщину нашли плавающей лицом вниз. Когда ее втащили на спасательную лодку, Эгглтон не дышала. После 10-минутной остановки сердца женщины удалось реанимировать. Ее экстренно госпитализировали.

По словам Эгглтон, в больнице она очнулась, но осознала, что полностью парализована.

«Я пыталась потереть глаза — руки не слушались. Хотела закричать — губы едва дрогнули», — вспомнила она.

Вскоре, как утверждает женщина, ей стал видеться ледяной человек, который пытался с ней расправиться. Мучили ее и другие реалистичные галлюцинации.

Несмотря на плохие прогнозы от врачей, муж Эгглтон не терял надежды на ее выздоровление. Он стал включать ей любимые песни Элвиса Пресли, Нила Даймонда и Дэвида Боуи, а также просил жену представлять серебряных и золотых рабочих, чинящих ее мозг. Мужчина где-то вычитал, что подобные яркие образы помогают в реабилитации.

Через десять дней Эгглтон смогла шевельнуть языком. Постепенно к ней начал возвращаться полный контроль над телом.

«Когда я впервые сама встала, вцепившись в поручни, меня трясло с головы до ног. Я страшно гордилась», — призналась британка.

Через семь месяцев ее выписали.

Сейчас Эгглтон передвигается на инвалидной коляске, а ее зрение повреждено. Несмотря на это женщина ведет активный образ жизни.

«Я просто чувствую себя счастливицей, что получила второй шанс», — заявила она.

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