Невеста за день до свадьбы подожгла церковь при помощи тампона

В США невеста подожгла церковь за день до свадьбы. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

Вечером 10 июля 25-летняя женщина из штата Вайоминг вместе с женихом и родственниками украшала помещение для свадьбы в здании церкви в штате Юта. Когда они уже собирались уходить, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в одной из комнат загорелся стул. Его потушили водой из ваз с цветами и огнетушителем.

Прибывшие на место происшествия следователи заметили, что под одним из стульев в комнате лежал обугленный тампон с аппликатором. Выяснилось, что ранее в тот же день невеста украла две зажигалки в магазине, спрятав их в обуви, причем кража попала на видео. Когда полиция допросила ее, она назвала вымышленное имя и дату рождения. На вопрос о зажигалках женщина ответила, что у нее их не бывает, потому что она не курит. Жених подтвердил, что перед тем, как сработала сигнализация, он и невеста были вдвоем в комнате, где вспыхнул огонь.

Женщину арестовали через две недели после происшествия, она находится в окружной тюрьме без права освобождения под залог. Ее ждет суд по обвинению в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений. Мотив ее поступка остается неясным.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу с женихом из-за его пьяных родственников. А затем тем же вечером вышла замуж за другого мужчину в том же банкетном зале.