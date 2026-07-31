Мужчина выиграл дважды за день и разбогател на миллионы

Житель штата Огайо, США, пожелавший остаться анонимным, выиграл в лотерею два раза подряд. Об этом сообщает People.

Первый счастливый билет предполагал выбор: либо каждый год получать 40 тысяч долларов (три миллиона рублей) в течение 25 лет, либо забрать единовременную выплату в размере 500 тысяч долларов (39 миллионов рублей). Мужчина выбрал второе.

Удивленный своей удачей, он в тот же день купил еще один билет, который принес ему 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). После уплаты налогов счастливчик разбогатеет на 384,5 тысячи долларов (30,6 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что потратит свалившееся богатство на отпуск и покупку новой машины. Часть денег он собирается отдать детям, а остаток положит на банковский счет.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Огайо выиграл в лотерею дважды за день и получил более 300 тысяч долларов. Он заявил, что потратит деньги на погашение кредита родителей на машину и купит новый автомобиль себе.