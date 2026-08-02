Американские ученые завели аккаунт OnlyFans из-за сокращения бюджетов

Ученые из Калифорнии, США, завели аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на свои исследования. Об этом сообщает Dangerous Minds.

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Проект по изучению желтобрюхих сурков в центральном Колорадо, которым руководит профессор Дэниел Блюмштейн, оказался под угрозой закрытия из-за сокращения государственного финансирования. На экстренном собрании команда решила использовать для пополнения бюджета видео с камер наблюдения. Так появился аккаунт OnlyMarms, где публикуются «откровенные кадры желтобрюхих сурков из Скалистых гор».

Подписчики могут оформить ежемесячную подписку на ролики сурков Степла, Позвоунта и Кэбинета или оставлять разовые пожертвования. Все вырученные средства делятся между платформой и исследовательской группой.

Студентка Эмили Ренки, отвечающая за ведение аккаунта, призналась, что часто выкладывает видео, чтобы зрители умилялись, но ее любимая часть — публиковать ролики для образовательных целей и рассказывать о поведении животных. Ученые уже сотрудничали с пивоварней Irwin Brewing Co., выпустив партию эля «Слезы сурка».

Ранее сообщалось, что у побережья Мексики сняли на видео, как три косатки растерзали и съели акулу. Известно, что они нередко охотятся на акул ради их печени.