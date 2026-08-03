Женщина поймала мать на лжи и разгадала старую семейную тайну

Пользовательница Reddit с ником Thowway2008 рассказала, как спустя 20 лет поймала мать на лжи и разгадала страшную семейную тайну. Кроме того, как выяснила «Лента.ру», она заподозрила женщину в покушении на жизнь ее мужа.

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«20 лет назад мне позвонили и сообщили, что мой отец находится в коме в больнице. Мне сказали, что мой маленький племянник нашел его на кухне и что у него случился инсульт. После меня в больницу приехал мой брат, сказавший пока не ждать нашу мать, поскольку она за рубежом навещает родственников. Она в итоге приехала лишь через два дня. Отец, придя в сознание, ничего не помнил, и в итоге ушел из жизни еще через пару лет», — рассказала американка.

Теперь же у ее матери начались большие проблемы со здоровьем, поэтому автор оформила опекунство и переехала к ней домой. Разговорившись с одной из соседок, она услышала кое-что новое о событиях 20-летней давности. Та упомянула, что всегда была рядом и помогала родителям автора, и даже «позвонила в службу экстренной помощи, когда нашла отца семейства на полу возле лестницы».

«Мне потребовалась минута, чтобы осмыслить услышанное. Соседка вспомнила, что моя мать попросила ее присмотреть за домом, пока она уедет за границу на встречу с любовником. Соседка согласилась и зашла на следующий день. Тогда она и обнаружила моего отца лежащим на лестнице», — пересказала слова соседки женщина.

Выяснилось, что отношения с любовником продолжались у ее матери следующие 15 лет. Он ушел от нее, когда та перестала оплачивать его счета, билеты на самолеты и прочие расходы. Изучив счета уже пожилой женщины, автор выяснила, что мать потратила на любовника шестизначную сумму в долларах. Более того, она до сих пор использует его персональные данные в качестве паролей от учетных записей.

«У нас с матерью и так никогда не было хороших отношений, а теперь, узнав об этом, я не могу не испытывать к ней ненависть и не могу смотреть на нее прежними глазами. Как ухаживать за человеком, который, по сути, лишил жизни твоего отца?» — задалась риторическим вопросом женщина.

Ранее парень нашел странного родственника в фотоальбоме и узнал страшную правду о своей семье. Когда он спросил, кто запечатлен на снимках, мать долго отрицала, что знает этого человека.