Мужчина разбогател благодаря любви к одной цифре

Житель штата Северная Каролина, США, Томас Муньос заявил, что выиграл в лотерею благодаря связи с цифрой «семь». Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что купил в магазине лотерейный билет Triple Red 777 Jackpot только из-за любви к семерке.

«Семь — это мое число, — объяснил Муньос. — Я родился 7-го числа в 77-м году».

Он стер защитный слой и обнаружил, что разбогател на один миллион долларов (80 миллионов рублей).

По словам счастливчика, выигранные деньги он потратит на инвестиции и свою страсть — реставрацию ретро-автомобилей.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон выиграла в лотерею крупную сумму, поставив на преследующее ее число 29 тысяч. Призовые деньги она решила потратить на ремонт дома.