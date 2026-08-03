Мужчина заглянул незнакомой женщине под юбку в поисках покемона

В Таиланде мужчина попался на съемке видео под юбкой у посетительницы торгового центра и объяснил это поиском покемонов в игре Pokémon Go. Об этом пишет The Thaiger.

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По словам 27-летней тайки, во время совершения покупок в ТЦ она заметила, что за ней неотступно следует мужчина с мобильным телефоном в руках. Женщина решила проверить, не показалось ли ей это, и несколько раз заходила в случайно выбранные магазины. Мужчина каждый раз оказывался рядом. В итоге испуганная женщина зашла в салон красоты. Мужчина не пошел за ней, но постоянно находился неподалеку.

Женщина связалась со службой безопасности ТЦ и объяснила сложившуюся ситуацию. На записях камер слежения она заметила, что когда мужчина приближался к ней, то держал телефон под странными углами, а иногда приседал, вероятно, пытаясь заглянуть под юбку. Подозрительного посетителя отследили по камерам и опросили. Таец отверг обвинения, и заявил, что ловил покемонов в Pokémon Go и рядом с женщиной оказывался по воле мобильной игры.

Сотрудники службы безопасности обнаружили у мужчины два смартфона, ни на одном из которых не было снимков женщины. Она считает, что преследователь удалил фото и видео в последний момент.

Пострадавшая решила не писать заявление в полицию из-за отсутствия прямых улик, однако опубликовала записи камер наблюдения на своей странице в соцсети и призвала женщин быть осторожными.

Ранее врач из Сингапура признался, что за четыре года тайно снял сотни женщин в туалетах трех больниц австралийского Мельбурна. Мужчина признал себя виновным по 13 пунктам, в которые суд объединил более 900 эпизодов вуайеризма.