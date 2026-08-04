Тысячи таинственных существ захватили пляжи одной страны

На пляжи графства Камбрия, Великобритания, вынесло тысячи синих существ, похожих на медуз. Об этом пишет «Би-би-си».

Местная жительница Луиза Николсон рассказала, что сначала приняла таинственных существ за водоросли и чуть не взяла одного из них в руки.

«Они совершенно прекрасны, размером всего около пяти сантиметров», — добавила она.

Оказалось, что берег, на котором гуляла Николсон, захватили парусницы, или велеллы (Velella).

Velella — это колониальное морское существо, близкий родственник медуз и полипов. В отличие от большинства полипов, которые живут, прикрепившись ко дну, велелла дрейфует по поверхности воды с помощью треугольного паруса сине-фиолетового цвета. Питается она планктоном, ловя его свисающими в воду щупальцами, а для размножения отпочковывает крошечных медуз, которые дают начало новым парусницам.

Внешне велелла похожа на смертельно опасных португальских корабликов, однако ее яд для человека почти безвреден. Несмотря на это, морские биологи советуют к ним не прикасаться.

Ранее сообщалось, что на побережье Техаса, США, из-за резкого похолодания вынесло множество осьминогов. Все они отличались белым цветом.