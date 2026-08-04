Отрубленная голова кобры отомстила обидчику

Пожилой житель Китая лечился два месяца после того, как его ужалила отделенная от тела голова кобры. Об этом пишет Mothership.

В мае 72-летний Чжан отправился на рыбалку. Вскоре он заметил рядом кобру. Чжан подумал, что, если он попытается уйти, змея воспримет это как агрессию и нападет, поэтому он решил сделать это первым. Мужчина схватил лопату, ударил кобру и отрубил ей голову.

Через пять минут рыбак подошел к отрубленной голове, чтобы подобрать ее. Та немедленно вцепилась ему в руку. Чтобы оторвать голову от руки, потребовались немалые усилия, так как зубы вонзились очень глубоко. Мужчина сразу же обратился в ближайшую больницу. Примерно через 20 минут после укуса рука Чжана сильно распухла, у него затуманилось зрение, появился дискомфорт в груди, началась рвота.

Врачи вовремя ввели противоядие, однако рука сильно отекла. Медикам пришлось провести срочную операцию на месте укуса, чтобы не начался некроз. Чжан долгое время испытывал сильные боли, а первые три дня после укуса не мог спать, так как видел во сне безголовую змею. Мужчина полностью поправился только недавно.

«Больше никогда не буду поступать так безрассудно, — подытожил свой печальный опыт китаец. — Это обошлось мне слишком дорого».

Ранее сообщалось, что в Китае женщина высосала яд из руки мужа, которого укусила кобра, и сама отравилась. Пострадавшую удалось спасти.