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Отрубленная голова кобры ужалила мужчину

Lenta.ru

Пожилой житель Китая лечился два месяца после того, как его ужалила отделенная от тела голова кобры. Об этом пишет Mothership.

Отрубленная голова кобры отомстила обидчику
© Лента.Ru

В мае 72-летний Чжан отправился на рыбалку. Вскоре он заметил рядом кобру. Чжан подумал, что, если он попытается уйти, змея воспримет это как агрессию и нападет, поэтому он решил сделать это первым. Мужчина схватил лопату, ударил кобру и отрубил ей голову.

Через пять минут рыбак подошел к отрубленной голове, чтобы подобрать ее. Та немедленно вцепилась ему в руку. Чтобы оторвать голову от руки, потребовались немалые усилия, так как зубы вонзились очень глубоко. Мужчина сразу же обратился в ближайшую больницу. Примерно через 20 минут после укуса рука Чжана сильно распухла, у него затуманилось зрение, появился дискомфорт в груди, началась рвота.

Врачи вовремя ввели противоядие, однако рука сильно отекла. Медикам пришлось провести срочную операцию на месте укуса, чтобы не начался некроз. Чжан долгое время испытывал сильные боли, а первые три дня после укуса не мог спать, так как видел во сне безголовую змею. Мужчина полностью поправился только недавно.

«Больше никогда не буду поступать так безрассудно, — подытожил свой печальный опыт китаец. — Это обошлось мне слишком дорого».

Ранее сообщалось, что в Китае женщина высосала яд из руки мужа, которого укусила кобра, и сама отравилась. Пострадавшую удалось спасти.