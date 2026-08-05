Крокодилу Фиделю на 40-летие изготовили торт

В зоопарке Алматы состоялось торжественное празднование 40-го дня рождения кубинского крокодила по имени Фидель. Как сообщила пресс-служба акимата города, юбиляр активен, находится в отличной физической форме и продолжает радовать посетителей.Фидель родился в 1986 году. В Алматы он прибыл в 2001 году из Рижского зоопарка и успешно адаптировался, проживая в Казахстане уже более двух десятилетий.

В честь знаменательной даты сотрудники зоопарка приготовили для рептилии специальный праздничный «торт, изготовленный из его любимого лакомства — свежей говядины. Ветеринары отмечают, что крокодил находится под постоянным наблюдением и чувствует себя превосходно.Из-за медленного метаболизма, характерного для крупных пресмыкающихся, Фиделя кормят всего один раз в неделю. Традиционное кормление проходит по вторникам с 14:00 до 15:00. В это время посетители зоопарка могут вблизи наблюдать за этим зрелищным процессом, не мешая животному.Кубинский крокодил является эндемиком Кубы и одним из самых агрессивных и активных видов крокодилов. В дикой природе он находится на грани исчезновения (статус «Критически угрожаемый по классификации МСОП) из-за потери среды обитания и гибридизации с американским крокодилом. Зоопарки играют ключевую роль в сохранении генофонда этого вида. В неволе кубинские крокодилы могут жить от 50 до 75 лет и даже дольше. Таким образом, 40-летний Фидель находится в самом расцвете сил и еще долгие годы будет украшением алматинского зоопарка.

Имя «Фидель для кубинского крокодила является очевидной и ироничной отсылкой к Фиделю Кастро, многолетнему лидеру Кубы. Подобные «говорящие имена часто даются животным в зоопарках, что делает их более запоминающимися для публики и повышает интерес к их виду. Переезд Фиделя из Риги в Алматы в 2001 году — характерный пример обмена животными между зоопарками стран постсоветского пространства в начале 2000-х годов, который помог многим учреждениям обновить свои коллекции и создать оптимальные условия для размножения редких видов.

Ранее чучело сиамского крокодила нашли таможенники у пассажира из Вьетнама в аэропорту Новосибирска.