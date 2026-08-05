Итальянец случайно выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро

В итальянском Битонто (провинция Бари) разыгралась почти невероятная история: мужчина по недоразумению выбросил лотерейный билет, принесший ему выигрыш в миллион евро, но билет чудом отыскали на станции сортировки отходов.

Как выяснилось, житель города на протяжении многих лет участвует в мгновенной лотерее и неизменно отмечает одни и те же числа — 2, 4, 8, 10 и 51: эти цифры имеют для него особое значение, поскольку связаны с дорогим ему человеком. Роковую роль сыграла пометка на билете: по условиям лотереи небольшие выигрыши выплачивают прямо в точке продажи, а крупные — нет. На билете стояла отметка, что выплата в этом пункте не производится, и мужчина решил, будто не выиграл ничего. Он оставил билет и ушел домой.

Уже в семье заметили, что выпавшие номера полностью совпадают с теми, что указаны на билете. Осознав ошибку, родные поспешили вернуться в торговую точку, но билета там уже не было: его выбросили вместе с мусором, который к тому моменту увезли на сортировку.

Глава компании Sanb, которая отвечает за вывоз отходов в Битонто и близлежащих населенных пунктах, назвал случившееся настоящим чудом. По его словам, специалисты детально проследили путь мусора и установили, в каком именно мусоровозе мог находиться билет. Поиски на полигоне длились до рассвета. В результате билет нашли среди испорченных лотерейных купонов — он лежал в проколотом пакете, но, по счастливой случайности, сам остался неповрежденным.

Руководитель предприятия признался, что не удержался и лично дотронулся до найденного билета — ему хотелось верить, что это принесет удачу.

Как написала газета La Repubblica, в завершение этой истории сотрудники компании в шутку решили приобрести себе лотерейный билет, и им действительно повезло: выигрыш составил 50 евро.

Ранее сообщалось, что неизвестный житель США сорвал джекпот лотереи в размере 800 миллионов долларов (примерно 63 миллиарда рублей).