Тайник времен СССР неожиданно вскрыли на заводе в России

Неожиданный «привет из прошлого» нашли на заводе по выпуску запчастей для железнодорожного транспорта в Брянске. В здании ведется реставрация, и в момент разбора штукатурки из стены выпал газетный сверток, а в нем оказался полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает KP.RU.

В тайник были заложены вымпел брянского обкома ВЛКСМ и разные значки. В частности, как уточняется, там оказались значки ударников и отличников соцсоревнований. Также неизвестные из прошлого спрятали в стене пятикопеечную монету и значок в виде олимпийского мишки.

По словам директора завода «ЛДС» Сергея Горелова, все эти артефакты относятся к 1980-м. В здании тогда находился Брянский машиностроительный завод, активно работал комсомол и были соцсоревнования.

«Вероятно, кто-то из заводских активистов и сделал такую заначку», — сказал директор завода и добавил, что кто-то мог сделать это специально ради такой неожиданной встречи с новым поколением в XXI веке.

Ранее реставраторам в Нижнем Новгороде попалось тайное послание шестидесятников о «взорванном мире». В записке есть воспоминание о Хатынской трагедии, произошедшей в годы Великой Отечественной войны.

Также поисковики, занимающиеся открытием исторических мест в регионе, неожиданно нашли на пике Чехова на Сахалине капсулу времени из СССР. Записка посвящена восхождению Валерия Мальцева на эту гору в честь Олимпиады-1980.