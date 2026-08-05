Свадебный фотограф лишилась 400 тысяч рублей из-за заклинившей челюсти жениха

В Москве фотограф лишилась 400 тысяч рублей из-за свадебного ролика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодожены заказали съемку у фотографа Светланы. За дополнительные пять тысяч рублей они попросили ее сделать несколько рилсов — коротких вертикальных видео для соцсетей. Когда во время торжества жених пытался откусить каравай, у него заклинило челюсть. Кадр показался Светлане забавным, поэтому она тут же опубликовала ролик.

Невеста осталась недовольна публикацией. Светлана удалила ролик, однако его копии к тому моменту уже разошлись по крупным пабликам. Вместо медового месяца заказчице пришлось заниматься удалением видео с чужих страниц. После этого она подала в суд на фотографа и потребовала 700 тысяч рублей за моральные страдания.

Светлана сослалась на пункт договора, дающий ей право использовать отснятые материалы для рекламы. Несмотря на это, суд постановил взыскать с фотографа 400 тысяч рублей, ее счета арестовали. Женщина намерена обжаловать решение.

Ранее стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских объяснила, к каким тяжелым последствиям могут привести щелчки в челюсти. По ее словам, если человек проигнорирует это состояние, у него может появиться более серьезная проблема: он не сможет полностью без ограничения открыть рот.