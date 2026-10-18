Москвич через суд потребовал от бывшей вернуть съеденные конфеты

Житель Москвы после расставания решил подсчитать все расходы на бывшую девушку и потребовал вернуть даже съеденные конфеты и выпитую воду. Для этого мужчина подготовил иск с помощью нейросети, сообщает Baza.

Москвичка Анна рассказала изданию, что рассталась с Вадимом из-за его странного поведения. Вскоре после разрыва бывший парень решил, что за год отношений был слишком щедрым, и составил подробный список своих трат.

В перечень «щедрых трат» попали обеденный сервиз, блокнот, книга «Психология влияния», банный халат и мягкая игрушка «Гусь-обнимусь». Составить иск ему помог искусственный интеллект. При этом нейросеть предложила москвичу аргументировать требования тем, что вещи не дарили девушке, а лишь передавали во временное пользование.

Особое внимание издание обратило на раздел о «неосновательном обогащении». Туда мужчина включил съеденные конфеты Ferrero Rocher, выпитые 19 литров воды «Архыз», пачку офисной бумаги и даже кондиционер для белья. Общий ущерб он оценил в 5350 рублей. Еще четыре тысячи рублей составила госпошлина.

Отмечается, что Анна решила не тратить время на судебные разбирательства и перевела бывшему 7 тысяч рублей. Этой суммы оказалось достаточно, чтобы мужчина отказался от дальнейших претензий.

Ранее мужчина в Подмосковье облил бывшую жену кипятком во время ссоры.