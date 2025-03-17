Байки из склепа: что смотреть на выставке «Тёмная Оттепель»

В Центре вознесенского до 18 мая идёт выставка «Тёмная Оттепель» об изнанке советской культуры 1960-х годов. Знакомство с ней задумано как своеобразный арт-квест по сумрачным закоулкам и злачным местам, где даже на смерть смотрят с ироничной ухмылкой.

© Выставка «Тёмная Оттепель», Рамблер

Кураторская группа выставки в Центре Вознесенского (Дмитрий Хворостов, Иван Ярыгин, Татьяна Сохарева) решила сломать стереотип о культурном единообразии хрущёвской оттепели. В массовом сознании она ассоциируется с духоподъёмными и яркими творческими экспериментами. Но была у них и обратная сторона. Проект «Тёмная Оттепель» посвящён наследию художников, сознательно выпадавших из общих трендов и исследовавших мрачные закоулки шестидесятнического быта и собственных душ.

«Сумеречный город»

Первый зал выставки расположен на цокольном этаже Центра Вознесенского. Он оформлен как город-лабиринт с никуда не ведущими лесенками и проёмами, затемнёнными нишами и узенькими арками. Этот раздел под названием «Сумеречный город» собран из работ отдельных авторов и членов неофициальных художественных объединений Москвы и Ленинграда.

Среди экспонатов преобладают работы представителей «Ордена нищенствующих живописцев». Это подпольное объединение сформировалось в Ленинграде в конце 1950-х годов вокруг художника Александра Арефьева. Бунтуя против официоза Союза художников, в его выставках они не участвовали, вместо этого подрабатывая малярами или грузчиками. Их городские пейзажи и бытовые сценки были начисто лишены парадного лоска, зато изображают неприглядные сюжеты жизни в экспрессионистской манере.

За столичный художественный андерграунд в разделе отвечает представитель Лианозовской школы Оскар Рабин с его «Городским пейзажем с масляной лампадой». Неподалёку висит пугающий «Портрет Аллы Онищенко» кисти Олега Целкова. Похожее на посмертную маску и подсвеченное инфернальными красками женское лицо в упор смотрит на зрителя, как бы надвигаясь на него из темноты.

© Выставка «Тёмная Оттепель»

«Дурная компания»

«Второй зал представляет собой условную рюмочную, — рассказывает “Рамблеру” Дмитрий Хворостов, куратор выставочных проектов Центра Вознесенского. — Здесь представлены художники, которые бродят по границе того, что можно назвать безумием. Они как бы отбрасывают рациональное, исследуют тёмные места своей личности, психики и тестируют её». Такое решение выставочного пространства было выбрано неслучайно. Во время оттепели в СССР стали массово появляться ночные заведения, где могли собираться художники.

В этом разделе посетители увидят работы трёх авторов, главный из которых — Владимир Ковенацкий. В официальном художественном поле он занимался книжной графикой, недолго работал в студии «Диафильм» и оформлял обложки грампластинок. На выставке он представлен преимущественно линогравюрами — чёрно-белыми печатными работами, напоминающими мрачные карикатуры. Их героями становятся преступники, пьяницы и самая разная нечисть. «Мы будто открываем журнал “Крокодил”, изданный после апокалипсиса», — отмечает Дмитрий Хворостов. Здесь же представлены работы ещё двух художников — Алексея Смирнова фон Рауха и Владимира Пятницкого. Все они были членами Южинского кружка, возникшего вокруг писателя Юрия Мамлеева.

© Выставка «Тёмная Оттепель»

«Кто умер, тот никогда не жил»

По словам Дмитрия Хворостова, третий зал построен по принципу колумбария, в котором хранятся урны с прахом умерших. Здесь собраны работы самых именитых из представленных на выставке художников: Дмитрия Краснопевцева, Дмитрия Плавинского и Бориса Свешникова. Все они по-своему интерпретируют тему смерти, но роднит их и ещё один общий принцип, который стремились продемонстрировать кураторы. Это оглядка на Серебряный век с его символизмом, для которого невероятно важна была техническая сторона художественных произведений.

«Художники, представленные в других залах вроде Ковенацкого или Пятницкого были более дикими, — объясняет Дмитрий Хворостов в разговоре с “Рамблером”. — Они во многом работали интуитивно, используя технику автоматического письма. В то время как образы на работах трёх художников демонстрируют детализированную проработку сюжетов. В этом и заключается их определённая смерточувствительность».

© Выставка «Тёмная Оттепель»

«Огонь вечно сияющей молнии»

Последний зал полностью посвящён работам Натальи Прокуратовой. Свой творческий путь она начинала в группе «Движение», которая развивала принципы кинетического искусства. Но в 1970-е годы она отошла от коллег, переехала из Ленинграда в Москву и сосредоточилась в первую очередь на духовных поисках. Одновременно с этим она начала создавать гобелены, осваивая технологию их производства практически с нуля. Результатом стала серия масштабных работ, некоторые из которых представлены на выставке. Центральное место среди них занимает гобелен с огненной вспышкой молнии. Это главный просвет и яркий финал выставки «Тёмная Оттепель».

Как и в случае с Прокуратовой, выставка открывает широкой аудитории целый ряд имён. «Наталья Прокуратова, безусловно, недопоказанный художник, но при этом очень важный, — рассказывает Дмитрий Хворостов. — Алексей Смирнов только-только начал появляться в коллекциях, незаслуженно обойдены вниманием Пятницкий и Ковенацкий. У нас отчасти получилось восполнить этот пробел. Но всё-таки нашей главной целью было показать широкий срез культуры и того времени».

© Выставка «Тёмная Оттепель»

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