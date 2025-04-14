«Вещи и ущи»: в театре «Практика» поставили спектакль, в котором задействованы зрители

Театр «Практика» представил спектакль петербургского режиссёра Кирилла Люкевича «Вещи и ущи». Он основан на книге писательницы Аллы Горбуновой. Этот мультижанровый проект в виде иммерсивной постановки рассказывает о столице и её жителях. «Рамблер» рассказывает, в чём особенность постановки и чем она любопытна.

© Анна Тодич, Рамблер

Постановка с необычным названием «Вещи и ущи» — дебютный для режиссера-экспериментатора Кирилла Люкевича спектакль на площадке театра «Практика». Для этого он выбрал также дебютный одноимённый прозаический сборник Аллы Горбуновой. В нём писательница на примере ироничных, смешных, а иногда пугающих рассказов размышляет об одиночестве в большом городе.

Люкевич — лауреат премий «Прорыв», «Золотой софит» и «Золотая Маска» в номинации «Эксперимент». И, что особенно важно для пространства «Практики», он ловко обращается с небольшим сценическим помещением. Он один из основателей и главный режиссёр самого маленького театра «Блоха» в Санкт-Петербурге (рассчитанного всего на шесть зрителей, но имеющего все атрибуты — сцену, гардероб, буфет и не только).

В театре «Практика» Люкевич чувствовал себя гораздо свободнее и эргономично задействовал доступное пространство. Значительную часть зала занимает инсталляция Александра Мохова и Марии Лукки: настоящий город в миниатюре. На внушительном столе, который служит еще и сценой, — безликий жилой комплекс, типичные, ничем не примечательные дворы, а по периметру пространства ездит электрический поезд, словно замыкая этот мирок и его обитателей на своём маршруте.

© Анна Тодич

«Тексты Аллы Горбуновой совмещают в себе иронию и нежность по отношению к людям, понимание нелепой и недолговечной красоты нашего мира. Её рассказы написаны современным языком и касаются проблем и переживаний, которые понятны каждому, этим они сразу цепляют. Сборник "Вещи и ущи" — это истории десятка разных персонажей, и нам хотелось дать голос каждому, наделить его собственной историей», — отмечает Люкевич (его слова приводятся в сообщении пресс-службы театра «Практика»).

Интересным стало решение постановщика представить героев историй в виде крошечных, застывших в разных позах пластиковых фигурок размером в 1–2 сантиметра. Во время действия актеры (Александра Никитина, Ясмина Омерович, Александр Шадрин, Никита Юськов) по очереди представляют каждого персонажа, дополняя рассказ его или её предысторией и поясняя его внутренние конфликты и переживания. По мере полуторачасового действия их становится всё больше, они все непохожи друг на друга, но объединяет их то, что каждый тотально одинок.

© Анна Тодич

В самом начале спектакля артисты цитируют текст Горбуновой и объясняют, что в мире существуют вещи, сделанные из вещества, а есть те, что сделаны из ума — ущи. Уже здесь начинается взаимодействие с аудиторией: зрителям предлагают назвать примеры вещей и ущей, а затем давать имена героям-фигуркам. При этом задействуются как вербальные, так и визуальные средства: у каждого актёра есть ручные камеры, которыми они крупным планом снимают свои фигурки. Видеоряд транслируется на четырех экранах под потолком — так, чтобы зрители даже с задних рядов увидели мельчайшие детали происходящего на столе-сцене.

Не менее интересен «саундтрек»: в инсталляцию вмонтирован маленький звуковой пульт, с помощью которого зал то заполняют записанная ранее аудиодорожка с аплодисментами (как в самом настоящем ток-шоу), то звучат современные электронные треки. В итоге коллекция из случайно подсмотренных и услышанных сцен из жизни обычных людей превращается в настоящую летопись спального района где-то на окраине города. Сюрреалистичности им придают звуковые и видеоэффекты.

У команды «Практики» получился настоящий спектакль-хамелеон: это и иммерсивная постановка, и инсталляция, и в то же время свидетельский театр (театр, в котором каждый может стать частью постановки в формате самостоятельно рассказанной истории — «Рамблер»). Зрители часто попадают «в кадр»: ручные камеры то и дело выхватывают из зала разные лица и показывают на больших экранах. Постоянный диалог актёров с пришедшими на спектакль делает аудиторию соучастницей действа. Так театр становится ближе и понятнее, при этом сохраняя свою особую магию.

Следующий блок постановок намечен на 5, 6 мая.

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