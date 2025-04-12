Искусство даром: лучшие бесплатные выставки Московской музейной недели

С 14 по 20 апреля в столице проходит Московская музейная неделя. Она проводится с 2019 года каждую третью неделю месяца. Во время этой акции все желающие могут бесплатно посетить музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы. Каждый музей участвует в акции в определённый день: например, в этот раз в понедельник это будут музей-панорама «Бородинская битва» и Старый Английский двор в парке «Зарядье», в четверг — усадьба «Кусково», в субботу — Государственный Дарвиновский музей.

© 1812panorama.ru, Рамблер

Ознакомиться с полным списком музеев – участников акции и днями бесплатного посещения можно на официальном сайте Департамента культуры kultura.mos.ru, а оформить билеты — на официальном сайте правительства Москвы mos.ru.

«Рамблер» выбрал самые интересные музеи, в которые можно отправиться во время проведения апрельской акции.

Понедельник, 14 апреля

Музей-панорама «Бородинская битва»

Исторический музей посвящён Отечественной войне 1812 года. Его главный экспонат — художественная панорама длиной 115 метров и высотой 15 метров. Её нарисовал к 100-летию Бородинской битвы один из выдающихся мастеров панорамной картины конца XIX – начала XX века, русский художник французского происхождения Франц Рубо. Благодаря детальной прорисовке и специальному освещению у посетителей создаётся ощущение, что они присутствуют на знаменитом сражении при Бородино.

Также в музее представлена большая коллекция предметов того времени: обмундирование, оружие и предметы военного быта французской и русской армий.

Вторник, 15 апреля

Московский музей современного искусства (ММОМА)

В акции участвуют площадки музея на Петровке, на Гоголевском бульваре, музей Вадима Сидура, музеи-мастерские Зураба Церетели и Дмитрия Налбандяна и образовательный центр. В ММОМА на Петровке можно осмотреть выставки «LU.Фигура умолчания» и «Владимир Башлыков. Молчанием обернется слово», а также экспозицию «Вещи и видения», которая завершается 15 апреля, в день проведения акции.

В музее на Гоголевском бульваре проходит выставка «Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia», где представлены работы ведущих российских современных художников — от группы AES+F и Павла Пепперштейна до Айдан Салаховой и Ирины Кориной. В музее Вадима Сидура открыта экспозиция «Время цветенья» с графикой и скульптурами Сидура, объединенными метафорическим образом цветущего сада как потерянного и обретенного рая.

Мультимедиа Арт Музей» (МАММ)

Московская музейная неделя — последний шанс осмотреть выставку Эрика Булатова и Олега Васильева «Чудесное путешествие», на которой представлено более 180 рисунков к знаменитым детским сказкам — «Золушке», «Красной Шапочке», «Чудесному путешествию Нильса с дикими гусями» и так далее. Экспозиция завершается 16 апреля.

Еще одна выставка, на которую стоит попасть, — «Москва: от первых такси до олимпийских строек» классика российской фотографии Наума Грановского, открывшаяся 3 апреля. В экспозицию вошли фотоработы, дающие представление о том, как менялись архитектурный облик и транспорт столицы с 1920-х по 1980-е годы.

© mamm-mdf.ru

Эрик Булатов, Олег Васильев. Рисунок для книги Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Среда, 16 апреля

Мемориальный музей Александра Скрябина

В музее знаменитого композитора эпохи Серебряного века можно осмотреть основную экспозицию: шесть комнат, где жил и работал Скрябин. В прихожей, кабинете, гостиной, столовой и спальне интерьер остался неизменным. Не сохранилась до наших дней только обстановка детской – сейчас в ней выставлены документы, посвященные творчеству и жизни композитора. Во время посещения можно послушать аудиозаписи произведений Скрябина.

Музей истории Военно-морского флота России в парке «Северное Тушино»

Музей будет интересен в первую очередь любителям истории, а также детям, которые смогут побывать в отсеках настоящей подводной лодки. Во время визита посетители могут осмотреть все семь отсеков подлодки Б-396 «Новосибирский комсомолец», прогуляться по верхней палубе и полюбоваться на экраноплан «Орлёнок». В павильоне музея работает выставка «Величие и глубина», посвященная подводному флоту России и служившим на нём морякам. Её также можно посетить в рамках акции.

Галереи объединения «Выставочные залы Москвы»

В объединение «Выставочные залы Москвы» входzт 23 галереи (одна из них - виртуальная) в разных районах города. Во время Московской музейной недели можно бесплатно посетить любую из них. Тем более что им есть, что предложить публике.

Например, в галерее на Шаболовке проходит выставка работ студентов факультета сценографии ГИТИСа «Причины для любви», где представлены живопись, фотографии, коллажи и инсталляции. На выставке московских художников Сергея и Виктории Афонских «Ощущение бытия» в галерее на Китай-городе можно осмотреть 54 произведения мастеров, выполненные в технике гуаши и рисунка мягкими материалами.

В галерее на Трубной 10 апреля открылась персональная экспозиция художницы Марии Полушкиной «Женщины внутри женщины». В своих работах, выполненных в стиле авангардизма, автор исследует внутренний мир женщин и мир, окружающий их.

© vzmoscow.ru

Выставка работ студентов факультета сценографии ГИТИСа «Причины для любви»

Четверг, 17 апреля

Усадьба «Кусково»

В усадьбе в этот день можно бесплатно посетить дворец, павильон «Грот», а также выставки «Территория керамики» и «Многоликий кобальт». Первая проходит в Большой каменной оранжерее. На ней представлены образцы художественной керамики эпохи СССР и постсоветского времени. Здесь можно ознакомиться с керамикой ведущих школ СССР, а также самобытными работами народных художников.

Вторая выставка открыта в павильоне «Эрмитаж» и посвящена искусству украшения кобальтом предметов из фарфора, керамики и стекла.

Музей парка Горького

Музей посвящен созданию и развитию одного из самых популярных парков столицы. В основную экспозицию входят архивные материалы о Бетти Глан, которая в 1929 году в возрасте 26 лет стала сначала заместителем директора, а затем директором парка Горького. Благодаря её усилиям здесь появились аттракционы и проводились массовые мероприятия. Также посетители могут увидеть фотографии и видеохронику.

Пятница, 18 апреля

Музей-заповедник «Коломенское» и усадьба «Измайлово»

В музее-заповеднике «Коломенское» можно посетить постоянную выставку «Красота крестьянского быта», которая проходит в усадьбах крестьянина и кузнеца. В усадьбе крестьянина посетителям расскажут, почему коломенские крестьяне использовали голландскую печь вместо традиционной русской, какие продукты они поставляли к царскому столу и почему украшали дома деревянной резьбой. В усадьбе кузнеца есть кузница с настоящим горном, и гости могут понаблюдать за работой мастера.

В большом выставочном зале усадьбы «Измайлово» проходит выставка «Измайлово — царская вотчина ХVII века». Здесь представлены образцы деревянной и белокаменной резьбы, фрагменты Львиных ворот и модель найденного Петром I английского ботика «Святой Николай», который считается «дедушкой» русского флота.

Музей-заповедник «Царицыно»

В рамках акции для посетителей будут открыты все музейные пространства в основных корпусах дворцового комплекса: Большой, Средний и Малый дворцы, оранжерейные корпуса, Хлебный дом. Гости смогут осмотреть выставку «Зелёные дворцы. Пять веков регулярного парка», которая проходит в Хлебном доме, увидеть в залах Среднего дворца собрание скульптур из коллекции музея-усадьбы «Останкино» и осмотреть в Большом дворце экспозицию «Быть в материале», посвящённую искусству керамики и её связи с промышленным дизайном.

Детям будет интересно побывать в интерактивном Детском музее, расположенном в Большом дворце.

© tsaritsyno-museum.ru

Музей Москвы

В музее открыта экспозиция «История Москвы», рассказывающая о культуре, архитектуре и развитии города, а также о быте москвичей разных эпох. Здесь представлено более 2,7 тысяч артефактов и произведений искусства. Среди них – археологические находки, редкие книги, живопись, графика, фото.

Посетители смогут узнать о кладах, найденных в столице, балах, которые в старину устраивали в Москве, городских театрах, развитии промышленности и транспорта. Сотрудники музея разработали специальный детский маршрут по выставке: содержимое потайных шкафов и ящиков, расположенных на удобном для юных гостей уровне, позволит понять, как одевались, во что играли и чему учились маленькие москвичи в прошлом.

Суббота, 19 апреля

Государственный Дарвиновский музей

Путешествие по залам разместившегося в двух корпусах Дарвиновского музея позволит посетителям ознакомиться с многообразием форм жизни на Земле. Здесь можно увидеть чучела обитателей саванны и тропического леса, моря и гор, ознакомиться с историей становления биологии, залезть в макет батискафа и побывать в цифровом планетарии.

На пятом этаже музея находится оранжерея, где представлено более 120 видов растений, в том числе тропических и субтропических. Корпуса соединены между собой подземным переходом, благодаря чему при перемещении из одного здания в другое не нужно выходить на улицу.

Воскресенье, 20 апреля

Государственный музей обороны Москвы

Экспозиция музея посвящена Московской битве, проходившей с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В пяти залах рассказывается о начале Великой Отечественной войны, об отражении воздушных атак на Москву, о самой битве, контрнаступлении и пути от Москвы до Берлина.

Посетители могут увидеть военную технику, заводские станки, агитационные плакаты, обмундирование, оборонительные укрепления, а также фотографии и кадры кинохроники тех времен.

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