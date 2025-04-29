Русский след и загадочный Восток: что смотреть на выставке французского рисунка в Пушкинском музее

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина до 27 июля показывают подборку французского рисунка первой половины — середины XIX века. Каждый из более чем полутора сотен экспонатов можно подолгу изучать, подмечая интересные детали и восхищаясь мастерством исполнения.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина; Рамблер

Симон Жак Рошар, «Портрет молодой женщины в кресле»

Выставка французского рисунка в Пушкинском музее приурочена к изданию научного каталога соответствующей части коллекции, в которую вошла графика конкретной эпохи: первой половины — середины XIX века. Экспозиция из более чем 160 редких работ получилась разнообразной. Она состоит из 25 тематических разделов: от карикатур и живописных пейзажей до бытовых сценок и портретов знатных дам и кавалеров. Любители истории оценят подборки, посвящённые Великой французской революции или становлению «наполеоновской легенды». Помимо работ признанных мастеров вроде Эжена Делакруа или Гюстава Доре, в Пушкинском выставлены произведения «малых мастеров», практически неизвестных за пределами Франции.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Наполеон и французская история

Обширная часть экспозиции посвящена событиям прошлых эпох: от Средневековья до времени правления Людовика XV. Среди них преобладают сюжеты из французской истории, в частности эпизоды Великой французской революции. Например, лицом всего проекта стала знаковая акварель Оноре Домье «Камиль Демулен в Пале-Рояле», репродукция которой украсила собой обложку каталога. На рисунке изображена сцена выступления Демулена перед толпой 12 июля 1789 года. Речь блестящего оратора была настолько зажигательной, что стала одной из судьбоносных искр: два дня спустя из неё разгорелось восстание, приведшее к взятию Бастилии.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Оноре Домье, «Камиль Демулен в Пале-Рояле»

Отдельный раздел посвящён Наполеону. Глазами придворного живописца Жан- Батиста Изабе зрители увидят «Свадебное шествие Наполеона и Марии Луизы Австрийской», датированное 2 апреля 1810 года. Своим пером Изабе увековечил торжественную процессию, которую один из современников описывал так: «Великолепие картин, свежесть нового декора, блеск украшений, красота женщин и особенно чарующий эффект солнечных лучей, проникавших через проёмы в своде... Всё это производило неописуемое впечатление». Узнать Наполеона нетрудно и на работе, приписываемой Полю Деларошу. В инвентарной книге Пушкинского она записана как «Два этюда мужских голов». На выставке этот рисунок назван иначе: «Монах и портрет Наполеона». Любопытно, что сходство с Наполеоном в чертах самого художника находили даже его современники.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Жан Батист Изабе, «Свадебное шествие Наполеона и Марии Луизы Австрийской»

Библейские мотивы и чарующий Восток в работах Делакруа

Среди представленных на выставке выдающихся французских художников особое место занимает Эжен Делакруа, чьи работы можно найти в нескольких разделах. В числе рисунков на библейские сюжеты есть его «Голгофа», представляющая собой эскиз к картине 1835 года «Распятие (Христос на кресте)» из Муниципального музея изящных искусств города Ван. От финальной композиции рисунок отличается довольно сильно (число крестов, положение отдельных фигур), но общее впечатление угадывается безошибочно. «Первые линии, которыми искусный мастер обозначает свой замысел, уже содержат в себе зерно того, чем будет отличаться это произведение», — писал в своём дневнике Делакруа.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Ашиль Девериа, «Гадание»

Искусству ориентализма, то есть образам чарующего Востока во всём его разнообразии, на выставке отвели специальный раздел. В него вошла и пастель Делакруа «Отдыхающий араб на фоне пейзажа (турок)». «Путешествие Делакруа в Марокко и Алжир в 1832-м, ставшее важной вехой в истории ориентализма, давало ему материал для всего дальнейшего творчества. Оказавшись в Северной Африке, Делакруа с жадным любопытством стремился зафиксировать новые впечатления, которые всецело его захватили. Но с течением времени художника стала занимать не столько документальная точность в изображении многообразных экзотических реалий, сколько некая поэтическая мечта о Востоке, который виделся ему будто сквозь призму памяти и воображения», — пишет в каталоге куратор выставки и хранитель коллекции французского рисунка Пушкинского музея Виталий Мишин.

Русский след

Помимо сугубо французских тем и сюжетов, на выставке есть и произведения с русским следом. Например, в мини-разделе «Иноземные нравы» рядом с изображением нарядных испанок висит акварель Поль-Мари Русселя с говорящим названием «Торговец калачами». Русского натурщика при желании можно разглядеть и на «Мужском портрете» Этьена Бушарди. Подобное предположение составителям каталога, помимо других причин, позволил сделать сам факт того, что рисунок оказался в России. Портрет выполнен с помощью оригинального устройства под названием «физионотрас» — деревянной рамы с грифелем и подвижным видоискателем. Такая конструкция позволяла переносить силуэтное изображение лица на бумагу в натуральную величину. В начале XIX века это изобретение пользовалось большой популярностью. Заказчики считали, что техническое приспособление делает портрет более правдоподобным, так как субъективный взгляд художника сводится к минимуму.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Эжен Лами, «Русский павильон на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне»

Есть среди экспонатов выставки и акварель Эжена Лами «Русский павильон на Всемирной выставке 1851 года в Лондоне». Она происходит из коллекции князя Анатолия Демидова. Считается, что по его заказу Лами выполнил девять акварелей, посвящённых лондонской выставке. Как следует из переписки Демидова, шесть из них он планировал преподнести в дар супруге российского императора Николая I. Одновременно с этим он просит художника создать для него второй комплект, который он смог бы оставить у себя. Предполагается, что на выставке представлен лист из второго комплекта, который в числе прочих работ из коллекции Демидова был продан в составе его итальянского имения Сан-Донато после смерти владельца в 1870 году.

Загадки и открытия

При подготовке каталога и выставки сотрудники Пушкинского уточняли авторство, датировку и другие детали работ. Например, в разделе, посвящённом этюдам животных, есть два листа с изображениями львов, которые раньше считались произведениями Эжена Делакруа. Сравнив их с похожими набросками из собрания парижского Лувра, куратор Виталий Мишин пришёл к выводу, что они были созданы не самим Делакруа, а его учеником и верным последователем Пьером Андриё. Теперь именно его имя стоит на этикетках и указано в каталоге.

© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Пьер Андриё, «Львы»

Датировку акварели Франсуа-Этьена Вильре «Собор Парижской Богоматери» помогла уточнить история самого храма. Характерный шпиль и фигуры гаргулий и химер украсили его облик только в ходе реставрации, проходившей под руководством Э. Виолле-ле-Дюка в 1842–1864 годы. Их отсутствие на картине Вильре позволяет утверждать, что она была создана до начала реставрационных работ.

Среди рисунков с аллегорическими сюжетами в коллекции Пушкинского есть работа Франсуа Бодио под названием «Империя блюдёт её». Композиция представляет собой лежащего в колыбели младенца, над которым склонилась похожая на орла птица с короной на голове. Исследователи долго гадали, что же именно обозначает это изображение. На вероятную разгадку их натолкнула указанная на листе дата (1806), совпадающая с годом рождения великой княжны Елизаветы Александровны, младшей дочери императора Александра I. Теперь гипотеза, что именно этому событию посвящена аллегория, является основной. Кроме того, открытие позволяет предполагать, что на момент создания рисунка художник находился в России.

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