Выставка-фильм и подвиг музея: главные столичные арт-проекты мая

«Рамблер» выбрал пять выставок, которые открылись в Москве совсем недавно. В Музее Москвы посетителей знакомят с наследием малоизвестного творческого дуэта — Александры Бычковой и Сергея Кольцова. На Винзаводе учат смотреть на современное искусство под неожиданным углом. В Пушкинском музее вспоминают о рабочих подвигах своих хранителей.

© Пресс-служба Пушкинского музея; Рамблер

Выставка «Подвиг музея» в Пушкинском музее

«Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов»

© Пресс-служба Музея Москвы

Новую выставку в Музее Москвы куратор Ксения Гусева сравнивает с кинофильмом, у которого есть начало, кульминация, развязка и необходимые паузы-антракты для раздумий. Проект «Между Парижем и Москвой» — это история Александры Бычковой и Сергея Кольцова. По словам куратора, у этих двух художников первой половины ХХ века было много общего, но были и свои различия. «Он — скульптор-монументалист, который ассоциируется с социалистическим искусством. Она — вышивальщица и живописец. Будучи супругами, они сильно влияли друг на друга, демонстрируя в своём искусстве неразрывность личного и профессионального», — объясняла Ксения Гусева на пресс-показе перед открытием выставки.

Новый проект — своего рода продолжение громкой прошлогодней выставки Музея Москвы «Москвичка». Тогда Бычковой был посвящён лишь один из разделов. Теперь она вместе с мужем стала главной героиней. Современники не воспринимали их как творческий тандем, но точки пересечения в их искусстве нащупать можно. Один из сквозных сюжетов их биографии — поездка в Париж в конце 1920-х годов.

В экспозицию вошли десятки монументальных текстильных панно, картин, скульптур, графических работ и предметов дизайна из более чем 20 столичных и региональных музеев. Если рассматривать выставку «Между Парижем и Москвой» как фильм, то своего рода титрами к нему стала подборка снимков Москвы начала ХХ века, в атмосфере которой Бычкова и Кольцов сформировались как художники. На таких пересечениях личного и общественного и построена вся экспозиция.

Где: Музей Москвы.

Когда: до 24 августа.

«Границы видимости»

© Пресс-служба Винзавода

Байгалиев Саян, «Между этажами»

Новая выставка на Винзаводе объединила произведения 42 современных художников. Все они посвящены теме зрения в самых разных её аспектах, будь то оптические иллюзии, световые преломления или особенности восприятия человеческого глаза. В качестве приглашённого куратора проекта выступил искусствовед Сергей Хачатуров. По его словам, к участию в выставке он привлекал авторов самых разных поколений — от мэтров до зумеров и выпускников Открытых студий Винзавода. «Главный критерий отбора: необычайная способность каждого наблюдать неочевидное и видеть незримое», — отмечает куратор в сопроводительном тексте к выставке.

Теме проекта подчинена и застройка двухэтажного выставочного пространства Цеха Белого и Цеха Красного. Своего рода прологом к выставке стала зона, повторяющая зрительный эффект, создаваемый колоннадой на площади Святого Петра в Ватикане. По мере прохождения этого коридора в глазах посетителя его пространство визуально сужается и расширяется.

Настроить зрительскую оптику предлагается в двух первых залах: один из них оформлен как импровизированный кабинет офтальмолога, а второй выстроен по принципу пещеры Платона с причудливыми тенями, которые отбрасывают на стены арт-объекты Марины Беловой и Алексея Политова. Особенности зрительного восприятия на выставке обыгрывают работы, созданные в самых разных техниках. Сложная инсталляция Ивана Репкина складывается в единое изображение только при наложении друг на друга нескольких прозрачных листов. А художница Катика совмещает привычную для неё технику вязаного полотна с видеопроекцией.

Где: ЦСИ Винзавод (Цех Белого, Цех Красного).

Когда: до 29 июня.

«Борис Кустодиев»

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Борис Кустодиев, «Ярмарка», 1906

Раскинувшаяся на два этажа Инженерного корпуса ретроспектива Бориса Кустодиева открывается цитатой его современника, художника Александра Бенуа. «Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, „глазастые“ ситцы, варварская „драка красок“, русский посад и русское село с их гармошками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями», — писал Бенуа. Он точно охарактеризовал работы Кустодиева, но его оценкой творчество русского художника и скульптора далеко не исчерпывается.

Будучи одним из крупнейших русских живописцев первой четверти XX века, Кустодиев не только мастерски передавал особенности дореволюционного быта русской провинции с его купчихами в цветастых шалях и народными гуляньями. Он также увлекался скульптурой, свободно владел графическими техниками, писал портреты современников, занимался оформлением театральных постановок. Масштабная выставка в Третьяковской галерее помогает подробно раскрыть все эти грани его творческого наследия. Портреты Шаляпина здесь соседствуют с интимными семейными зарисовками, а обнажённые русские красавицы — с эскизами к спектаклю по мотивам лесковского «Левши».

Где: Третьяковская галерея (Инженерный корпус).

Когда: до 29 августа.

«Подвиг музея»

© Пресс-служба Пушкинского музея

Ярослав Николаев, Площадь Урицкого

Приуроченная к 80-летию Победы выставка Пушкинского музея получилась одновременно выразительной и содержательной. Первая часть экспозиции, расположившаяся в Белом зале, впечатляет своим аскетизмом. Слева сгрудились античные слепки, напоминая о том, как в годы Великой Отечественной войны сотрудники музея прятали их в подвальных помещениях, стараясь защитить от возможного падения снарядов. Справа демонстрируются работы ленинградских художников, созданные в военные годы. Это лишь часть картин, которые демонстрировались в Пушкинском музее в 1942 году. Тогда же эти работы были куплены Русским музеем, а теперь некоторые из них на время приехали в Москву.

Ещё одна выставка военных лет частично воссоздана в соседней колоннаде. В 1941 году для экспозиции «Героическое прошлое русского народа» было отобрано 250 графических работ, преимущественно посвящённых Отечественной войне 1812 года. Несколько десятков из них включены в одноимённую часть нынешней экспозиции. Остальное пространство выставки «Подвиг музея» посвящено тому, как Пушкинский жил и работал во время войны.

Тематические стенды и центральная видеопроекция рассказывают о конкретном вкладе отдельных сотрудников в дело сохранения коллекции музея. В отдельном зале впервые показаны более полусотни уникальных авторских снимков фотографа Николая Свищова-Паолы. В его работах можно видеть как следы повреждений, которые музею пришлось пережить в то время, так и первые шаги по его восстановлению.

Где: Пушкинский музей.

Когда: до 7 сентября.

«Время собирать»

© Пресс-служба Всероссийского музея декоративного искусства

Мария Копысова, «Ангел»

Новая выставка во Всероссийском музее декоративного искусства знакомит посетителей с творчеством восьми художников-монументалистов, входящих в творческое объединение «Пространство». Окончив МГАХИ имени Сурикова, они сотрудничают с 2021 года, создавая масштабные уличные работы, вписанные в городское пространство. В их послужной список входят оформление соборов, роспись учебных заведений и больниц и реставрация памятников старины.

На выставке «Время собирать» они представлены 70 студийными работами, выполненными в самых разных техниках — от масляной живописи и мозаики до вышивки и керамики. Большинство произведений были созданы специально для этого проекта и демонстрируются впервые.

Экспозиция поделена на пять тематических секций, в каждой из которых есть свои жемчужины. В одной представлены расписанная изображением фантастического неба ширма и уникальные украшения, выполненные в старинной русской технике объёмной вышивки «сажение по бели» (в ней насаживают жемчуг, перламутр, самоцветные камни, бисер или бити на тонкую расплющенную проволоку). В другом разделе зрители увидят созданное в технике маркетри панно «Сорока» (это старинная техника создания картин и узоров из шпона (тонких пластин дерева) — прим. «Рамблера»), наследующее эстетике русских народных сказок, и масштабные композиции «Заговорные травы» из шпона и фанеры по мотивам древнеславянского эпоса.

Где: Всероссийский музей декоративного искусства.

Когда: до 8 июня.

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