В Москве пройдёт акция «Ночь в музее — 2025». Куда можно попасть бесплатно

В ночь с 17 по 18 мая в столичных музеях пройдёт ежегодная акция «Ночь в музее». В этом году к ней присоединятся 170 площадок по всему городу, в том числе библиотеки, парки, галереи и культурные центры, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на официальном сайте московского правительства mos.ru.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, Рамблер

В программе акции заявлено более 600 мероприятий: экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, киносеансы, концерты и показ мод, рассказала Наталья Сергунина. Она отметила, что главной особенностью этого сезона стало применение технологий искусственного интеллекта. Полноценными помощниками организаторов стали нейросети Сбера — Kandinsky и GigaChat, указано на официальном сайте московской акции «Ночь в музее — 2025». Например, искусственный интеллект поможет посетителям разработать индивидуальный музейный маршрут на основе их предпочтений.

Основные мероприятия пройдут до полуночи, но часть площадок будет работать до двух часов ночи. В определённые часы вход в музеи и выставочные залы, подведомственные столичному департаменту культуры, будет бесплатным. «Рамблер» выбрал самые интересные площадки, которые можно бесплатно посетить во время акции.

Центр «Зотов»

В рамках акции любители искусства смогут бесплатно осмотреть выставки «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро» и «Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФ и “Октября”». На первой представлены работы художников-авангардистов Михаила Матюшина и Елены Гуро, которых связывали творческие и романтические отношения. Среди более 150 экспонатов есть ранее нигде не выставлявшиеся рисунки и акварели пары.

Вторая выставка посвящена участникам двух крупных объединений фотохудожников начала XX века — «Октября» и Российского объединения пролетарских фоторепортёров (РОПФ). На ней можно увидеть фотографии Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Кудоярова и Семёна Фридлянда. Бесплатные билеты можно оформить на сайте сервиса «Мосбилет».

Мемориальный музей космонавтики

В Мемориальном музее космонавтики можно будет осмотреть основную экспозицию: первые спутники, макеты космодромов, скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова, луноходы и так далее. В 19:00 состоится экскурсия по выставке «Маэстро, на взлёт», посвящённой 5-му гвардейскому истребительному авиационному полку. Ведущими экскурсии станут лётчик-космонавт СССР Александр Лавейкин и руководитель поискового отряда Владимир Доньшин.

В 20:00 профессиональные вокалисты споют песни из советских фильмов, а в 21:20 пианист Роман Соснин исполнит произведения Сергея Рахманинова. В 22:30 пройдёт показ коллекции одежды с космической тематикой молодого дизайнера Даши Григорьевой. Бесплатные билеты можно получить на сайте сервиса «Мосбилет».

© space-museum.ru

Музей Москвы

В рамках акции гости музея смогут попасть на выставку «Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов», где представлены работы супружеской пары — художницы Александры Бычковой и скульптора Сергея Кольцова, а также масштабную экспозицию «История Москвы». В 21:30 во дворе музея начнётся вечеринка «Московский рейв» с диджей-сетом российского рэпера Антохи MC.

В аудитории третьего корпуса пройдёт ночной шахматный блицтурнир, в котором могут участвовать все желающие. Зарегистрироваться на мероприятия и получить билеты на выставки можно на сайте сервиса «Мосбилет».

Государственный музей Пушкина

Посетители музея, расположенного на Пречистенке в особняке XIX века, смогут осмотреть основную экспозицию: мебель, произведения декоративно-прикладного искусства и вещи, принадлежавшие поэту, его друзьям и знакомым. В 20:00 начнётся моноспектакль «О Пушкине, о Любви!», который покажет актёр театра «Сфера» Александр Пацевич. В 20:50 и 21:45 актёр Александр Олешко проведёт иммерсивные экскурсии по постоянной экспозиции. В 20:45 состоится открытая дискуссия с актёром Виктором Добронравовым, который не раз исполнял героев произведений Пушкина в кино и театре: например, играл Евгения Онегина в спектакле Театра имени Вахтангова и в фильме «Онегин» Сарика Андреасяна.

В 22:00 в саду музея стартует поэтический марафон «Читаем Пушкина при свечах», в ходе которого студенты театральных вузов и актёры будут читать «Евгения Онегина». Откроет марафон исполнитель роли Пушкина в сериале «Натали и Александр» Александр Зарядин. Зарегистрироваться на мероприятия и получить билеты на посещение экспозиции можно на сайте сервиса «Мосбилет».

Московский музей современного искусства (ММОМА)

В музее на Петровке для посетителей будут работать выставки «Фигура умолчания» художницы LU (Люси Соловьёвой), чьи работы отражают важность невербальных форм коммуникации, например мимики и жестов, и «Молчанием обернётся слово» художника и поэта Владимира Башлыкова.

Посетители ММОМА на Гоголевском бульваре смогут осмотреть экспозиции «Ослепительно-белый и угольно-чёрный» художницы Оксаны Афанасьевой, посвящённые детским воспоминаниям автора, а также «Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia», на которой собраны работы ведущих современных российских художников: от Ильи Кабакова до Recycle Group. Получить бесплатные билеты можно на сайте сервиса «Мосбилет».

© mmoma.ru

Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре

«Есенин-центр»

В рамках акции гости музея смогут осмотреть выставку «Москва — Рязань — Москва», посвящённую двум ключевым местам в жизни поэта: селу Константиново Рязанской области, где прошли детские годы Есенина, и Москве, где он начал путь в большую литературу и прославился на всю страну.

В экспозицию вошли рукописи Есенина, архивные документы, фотографии и предметы быта, связанные с поэтом. В 19:30 стартует организованная музеем самокатная экскурсия «Пречистенка в жизни Сергея Есенина». Благодаря ей участники узнают об основных этапах жизни поэта, например, куда он ходил обедать с Софьей Толстой и где встречал Зинаиду Райх. Место сбора — Арбат, 2. Получить билеты на выставку и зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте сервиса «Мосбилет».

Музей-заповедник «Царицыно»

Посетители музея-заповедника в рамках акции смогут побывать в Большом и Среднем дворцах, Хлебном доме, Третьем Кавалерском корпусе и оранжерейном комплексе и осмотреть постоянные и временные экспозиции. Например, выставку «1775. Триумф Екатерины. Московский год императрицы», посвящённую 250-летию Царицына и рассказывающую о событиях 1775 года, который Екатерина II провела в Москве. Выставка проходит в Большом дворце.

В Хлебном доме размещена экспозиция «Зелёные дворцы. Пять веков регулярного парка», рассказывающая о парковом искусстве. В 22:00 в Атриуме Хлебного дома начнётся спектакль Мастерской сторителлинга Константина Кожевникова «Екатерина Великая» о том, как немка Cофия Августа Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, стала императрицей Екатериной II, правившей Россией 34 года. А в полночь в Екатерининском зале состоится концерт «От классики до джаза»: хор Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева будет исполнять произведения классической и современной музыки и джазовые композиции. Бесплатные билеты в музей-заповедник и на спектакль можно получить на сайте сервиса «Мосбилет». Вход на концерт свободный, без регистрации.

© Valery Lukyanov/globallookpress.com

Музей-квартира Ивана Сытина

В рамках акции гости музея смогут осмотреть постоянную экспозицию — музей-квартиру знаменитого предпринимателя и книгоиздателя Ивана Сытина и три временные выставки. Первая, «Учебная литература, изданная типографией Товарищества И.Д. Сытина», рассказывает об образовательной литературе, выпущенной товариществом Сытина в конце XIX — начале XX веков. Например, здесь можно увидеть первую в Российской империи детскую энциклопедию, которая была издана в 1914 году.

Вторая, «Традиции семьи Сытиных», посвящена семейным традициям книгоиздателя. На ней представлены фотографии, архивные документы и предметы быта семьи Сытиных.

Третья выставка, «Тени великих: женщины в окружении И.Д. Сытина», рассказывает о женщинах, которые внесли вклад в общественную и культурную жизнь России во второй половине XIX — начале XX веков: сёстрах милосердия, учительницах, писательницах.

Также в рамках акции пройдут две лекции. В 19:00 художник-иллюстратор, заведующий комикс-центром библиотеки имени Ахматовой Андрей Дроздов прочтёт лекцию «Герои лубка и комикса: история развития российского графического романа». В 21:30 литературовед, специалист по готической литературе Ася Занегина в ходе лекции «Мистика и готика в русских изданиях рубежа XIX–XX веков: герои и злодеи» расскажет, какими произведениями в жанре мистики и ужасов увлекались российские читатели в конце XIX — начале XX веков. Получить входные билеты и зарегистрироваться на лекции можно на сайте сервиса «Мосбилет».

Дом культуры «ГЭС-2»

Темой специальной программы «ГЭС-2», приуроченной к акции, станет Город-Дом. В ночь с 17 на 18 мая посетители смогут прогуляться по освещённому специальной подсветкой зданию, как по настоящему городу. Также для гостей Дома культуры подготовлено несколько туров. Например, семейный тур «Как звучит ГЭС-2?», в ходе которого участникам предложат внимательно прислушаться к звукам, которые производит здание, и стать источниками этих звуков. Медиаторский тур «На улице и доме» включает в себя прогулку по открытым пространствам «ГЭС-2» и посещение выставки «Ольга Чернышева. Улица Сна».

В 19:00 на Центральной платформе Дома культуры состоится концерт: перед слушателями выступят эмбиент-музыканты Василий P-SH и Fama87 (настоящее имя — Олег Фоменко) и медиахудожник Влад Добровольский. А в пешеходной зоне «Роща» в 19:00 начнётся концерт композитора и саунд-артиста Ивана Бушуева. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «ГЭС-2».

Государственный музей Востока

В рамках акции вход в музей будет бесплатным, без предварительной регистрации. В постоянной экспозиции основного здания на Никитском бульваре представлены произведения искусства народов Кавказа, Центральной Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Например, здесь можно увидеть китайский фарфор, японские самурайские мечи, ювелирные изделия кавказских мастеров.

В филиале музея на ВДНХ посетители смогут осмотреть экспозицию «Вдохновленные ковром», на которой представлены дагестанские ковры и живопись, а также залы, посвящённые творчеству Станислава и Николая Рерихов.

Выставка-фильм и подвиг музея: главные столичные арт-проекты мая