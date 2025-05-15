В Санкт-Петербурге пройдёт «Ночь музеев — 2025»: какие выставки и музеи посетить

В ночь с 17 на 18 мая в Санкт-Петербурге пройдёт ежегодная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В отличие от Москвы, посещение музеев платное, но каждое учреждение разрабатывает для события специальную программу. Жители и гости Северной столицы смогут увидеть военно-историческую реконструкцию у стен Артиллерийского музея, принять участие в перформансах с актёрами в Музее театрального и музыкального искусства или стать членами научной экспедиции первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс — 1» в Музее Арктики и Антарктики. «Рамблер» выбрал самые интересные площадки, которые можно посетить всей семьёй.

© Алексей Даничев/РИА Новости, Рамблер

Кто участвует и как купить билет

В этом году в акции примут участие 142 учреждения культуры Санкт-Петербурга. Это более 80 музеев, около 30 библиотек, выставочные залы, галереи, культурно-досуговые центры. А также три крупнейшие концертные площадки города — Академическая филармония имени Шостаковича, Академическая капелла и Петербург-концерт. При этом 11 учреждений присоединились к проекту впервые. Среди них арт-пространство «Окна», Европейский университет, Музей фонтанного дела (Государственный музей-заповедник «Петергоф») и другие. Об этом сообщается на портале «Культура Петербурга».

В этом году акция будет посвящена героям Победы в Великой Отечественной войне. Каждая площадка предложит гостям поразмышлять, кто такие герои. Это могут быть выдающиеся личности, представленные на экспозиции, экспонаты или сотрудники, проводящие экскурсии.

Чтобы попасть на «Ночь музеев — 2025» в Санкт-Петербурге, необходимо приобрести билет на официальном сайте события: artnight.ru. В этом году мероприятия во всех локациях проходят по сеансам. Некоторые учреждения будут работать с 18:00 до 23:00 17 мая, другие всю ночь — с 18:00 до 6:00 18 мая (точные часы работы и время сеансов можно уточнить на сайте). Билет в одно учреждение на один сеанс будет стоит 300 рублей, в три музея — 600 рублей, в пять — 750 рублей. При покупке билета в три или пять музеев можно выбрать как по одному сеансу в каждом музее, так и собрать в один билет несколько разных сеансов в одном музее. Для детей до семи лет оформляется бесплатный билет на сайте вместе с билетом для взрослого (один взрослый может бесплатно провести одного ребёнка).

Петропавловская крепость

© Владимир Вяткин/РИА Новости

Адрес: Петропавловская крепость, 3.

Часы работы: с 18:00 до 6:00, сеансы каждые 15 минут. Продолжительность — 1 час.

Петропавловская крепость, построенная Петром I в 1703 году, — одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Её закладывали для защиты от врагов, в частности от шведов во время войны со Швецией. Но по назначению она так и не была использована. Долгое время в крепости находилась тюрьма.

Сегодня Петропавловская крепость — крупнейший музейно-архитектурный ансамбль, куда приезжают туристы со всего мира. Для «Ночи музеев» сотрудники придумали увлекательную экскурсионную программу — «Герои кино в Петербурге». Во время прогулки по территории крепости посетители увидят места, где снимались фрагменты фильмов «Петр I», «Остров сокровищ», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово».

Ещё больше окунуться в атмосферу помогут артисты, которые перевоплотятся в героев картин и разыграют сценки. На Соборной площади всю ночь будут звучать песни из фильмов, снятых в Петербурге, также мелодии проиграют на колоколах — карильоне Петропавловского собора. В Инженерном доме гости смогут посетить выставку «Петербург в кино: персонаж и съёмочная площадка». Здесь представят декорации к фильмам, костюмы персонажей, а ещё покажут, как менялся облик Петербурга в кинематографе с 1910-х годов до сегодняшнего дня.

Артиллерийский музей

© Марина Мамонтова/РИА Новости

Адрес: Александровский парк, 7.

Часы работы: с 18:00 до 6:00, сеансы каждые 15 минут с 18:00 до 23:45, с полуночи — каждые полчаса. Продолжительность — 1 час.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи построили в 1703 году по приказу Петра I как Цейхгауз — место хранения артиллерийских орудий. Сегодня это один из самых крупных военно-исторических музеев мира, с богатейшей коллекцией оружия России и других стран с XIV века до наших дней, военных архивов, художественных произведений, портретов знаменитых полководцев и пр.

В «Ночь музеев» на открытой территории учреждения соберутся клубы военно-исторической реконструкции. Их участники предстанут в образах полководцев и членов Рабоче-крестьянской Красной армии, покажут реплики оружия, которое использовалось в годы Великой Отечественной войны, а также расскажут и продемонстрируют обмундирование и вооружение других эпох, народов и стран.

До трёх часов ночи на всей территории музея будут проходить реконструкторские бои. Гости станут свидетелями битв варваров и римлян, сражений новгородцев с рыцарями-крестоносцами, средневековых рыцарских турниров и других поединков. Также посетители в эту ночь смогут осмотреть внешние экспозиции музея и знаменитый ракетный комплекс «Тополь». А для детей с 18:00 до 21:00 пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных солдатиков.

Большой зал Филармонии имени Д.Д. Шостаковича

© Алексей Даничев/РИА Новости

Адрес: ул. Михайловская, 2.

Часы работы: с 18:00 до 6:00, пройдёт восемь сеансов. Продолжительность каждого — 1 час.

Здание на более чем 1500 мест, где сегодня располагается большой зал филармонии, было построено в 1839 году для Дворянского собрания Петербурга. Здесь выступали известные музыканты и композиторы Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер и другие. Также в нём впервые прозвучали произведения классиков Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского. 12 мая 1926 года в Большом зале впервые была исполнена Первая симфония Дмитрия Шостаковича, чьё имя сегодня носит Петербургская филармония.

Именно Шостакович стал героем «Ночи музеев — 2025». Под сводами исторического здания, которое само по себе является архитектурным музеем, прозвучат восемь концертов, основанных на произведениях великого советского композитора. Зрители услышат «Симфонию № 9», «Сюиту для джаз-оркестра», фрагменты музыки к балету «Золотой век» и кинофильму «Падение Берлина» и другие произведения в исполнении оркестра «Таврический», симфонического оркестра Музыкального училища имени Модеста Мусоргского, Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» и пр.

Музей Арктики и Антарктик

© Александр Гальперин/РИА Новости

Адрес: ул. Марата, 24а.

Часы работы: с 18:00 до 6:00, пройдёт восемь сеансов. Продолжительность каждого — 1 час.

Это единственный в России музей, посвящённый полярным районам Земли. Все представленные здесь экспонаты наглядно показывают историю освоения северного и южного полюсов с XVI века до нашего времени. Например, посетители могут увидеть модель первого в мире атомного ледокола «Ленин», макет дрейфующей радиометеостанции, настоящие сани из экспедиции Роберта Скотта, самолёт-амфибию Ш-2 и спасательный круг с парохода «Челюскин».

В ночь с 17 на 18 мая в музее откроется лаборатория «Дрейфуй вместе с нами!», где посетителям предложат пройти курс подготовки и стать специалистом первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс — 1». Участникам предстоит проанализировать данные и дать членам экспедиции всю необходимую информацию для их исследований.

Во время сеанса гостям в том числе расскажут о подвиге, который в 1937–1938 годах совершили полярники Иван Папанин, Петр Ширшов, Евгений Фёдоров, Эрнст Кренкель во время экспедиции на станции «Северный Полюс — 1». За время 274-дневного дрейфа на льдине они собрали огромный массив научных данных о Северном Ледовитом океане. До этого подобную экспедицию не совершал никто в мире.

Музей Театрального и музыкального искусства

Адрес: ул. Зодчего Росси, 2а.

Время работы: с 18:00 до 6:00, пройдёт несколько экскурсий в стенах музея и по примыкающей к ней площади Островского, а также концерты, перформансы, спектакли и лекции. Продолжительность каждого мероприятия — 1 час.

Музей находится в здании бывшей Дирекции Императорских театров, построенном в первой половине ХIХ века архитектором Карлом Росси. Среди экспонатов — костюмы, выполненные в мастерских императорских театров, декорации первых постановок «Жизни за Царя» Глинки, «Ревизора» Гоголя, «Горя от ума» Грибоедова, «Русалки» Даргомыжского, оригинальные сценарии пьес и многое другое.

Для гостей «Ночи музеев» сотрудники подготовили сразу несколько программ. Это экскурсии по экспозиции музея и площади Островского «Герои (не) нашего времени». На первой участники осмотрят экспонаты и узнают, кто создавал музей и какие он хранит тайны. На второй — пройдут по одной из самых театральных площадей Европы и выяснят, кто создавал находящиеся на ней здания, как они меняли облик от века к веку и какую роль этот архитектурный ансамбль играл для культурной жизни Петербурга.

Также в музее пройдёт несколько мероприятий, например концерт «А капелла маскарад» группы NoteMix Acappella, музыкальный перформанс «Русская матрёшка», театрально-цирковое представление «До Монмартра». На каждое мероприятие необходимо приобретать отдельный билет.

Музей фонтанного дела (ГМЗ «Петергоф»)

© peterhofmuseum.ru

Адрес: Петергоф (вход в Верхний сад со стороны Дворцовой площади).

Время работы: с 18:00 до 23:00, экскурсии будут проходить каждые полчаса. Продолжительность — 1 час.

Музей находится в восточной галерее Большого петергофского дворца. Экспозиция посвящена фонтанному искусству, истории создания и развития водоподводящей системы Петергофа.

На экскурсиях в рамках события гости узнают, как работают фонтанные механизмы, кто их создает, каких усилий требует поддержание их работы и многое другое. Жителям и гостям Северной столицы расскажут о первой петербургской фонтанной команде, основанной по указу Петра I в 1721 году. Она до сих пор обеспечивает работу всех фонтанов Петергофа. Среди героев, о которых будет идти речь, — потомственный фонтанщик Алексей Смирнов. После Великой Отечественной войны он возглавил группу специалистов, возродивших водные сооружения петергофского парка. Также посетители увидят фрагменты деревянных и чугунных труб XVIII века, детали водяного оборудования, фонтанные насадки и инструменты для ремонта и реставрации фонтанов. А ещё прогуляются по Верхнему саду.

Музей Первого медицинского университета имени академика Павлова

Адрес: ул. Льва Толстого, 6–8, корп. 30.

Время работы: с 18:00 до 23:00, экскурсии будут проходить каждые 15 минут. Продолжительность — 1 час.

Первый медицинский университет имени академика И.П. Павлова начал свою историю с открытия в 1897 году Женского медицинского университета. Тогда же на разных кафедрах началось формирование медицинских коллекций, но полноценная выставка по истории института была открыта в 1997 году — к его 100-летию. Сегодня Музей располагается в здании анатомического корпуса № 30, в нём насчитывают более 13 000 экспонатов — от архивных фотографий и газетных вырезок о подвигах врачей до снимков конечностей и хирургических инструментов (небольшие экспозиции также находятся почти во всех корпусах по всему городу).

Для взрослых и детей, которые примут участие в акции «Ночь музеев — 2025», сотрудники подготовили увлекательную программу. В её центре — доктора, которые трудятся на фронте, вытаскивают раненых из автомобильных аварий, лечат от смертельных болезней, противостоят эпидемиям. Во время экскурсии «Герои медицины» гости смогут осмотреть экспозицию музея. Далее они познакомятся с медсестрами, которые проведут мастер-классы по искусственному дыханию, перевязке и другим лёгким манипуляциям.

На кафедре оперативной хирургии желающие смогут удалить аппендикс у манекена, потренируются вязать хирургические узлы, накладывать швы, а также смогут провести виртуальную операцию при помощи эндовидеохирургического оборудования. В учебном музее кафедры судебной медицины посетителям представят экспонаты с мест преступлений, а также рентгеновские снимки разных частей нашего тела. А участники студенческого спасательного отряда Epsilon инсценируют спасение скалолаза, упавшего с большой высоты и получившего множественные ранения.

Музей Петербургского авангарда

© MaryannaNesina/CC BY 3.0

Адрес: ул. Профессора Попова, 10.

Время работы: с 18:00 до 6:00, пройдут несколько экскурсий по экспозиции музея и внешнему маршруту, а также мастер-классы и спектакли. Продолжительность каждого мероприятия — 1 час.

Музей располагается в доме, где с 1912 по 1934 год жил один из основателей русского авангарда — Михаил Матюшин. С 1910 по 1920 год здание стало своеобразной штаб-квартирой русских футуристов. Сюда приходили Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников. В музее собрана коллекция картин и графики русских и зарубежных художников-авангардистов, книги писателей, манифесты, публикации и брошюры разных времен — по ним можно проследить, каким было искусство до революции 1917 года и каким стало после. Также в музее воссозданы творческая мастерская Михаила Матюшина и комната его супруги Елены Гуро.

Об истории дома, его обитателях и экспонатах участникам акции в ночь с 17 на 18 мая расскажут во время экскурсии «Герои авангарда». Гости увидят живопись Михаила Матюшина и Елены Гуро, графику Ольги Розановой, книги, оформленные Казимиром Малевичем, узнают, где авангардисты черпали вдохновение и как их работы повлияли на современное искусство.

На экскурсии «Прогулка в XX веке» участников проведут от дома Матюшина по территории, которая в начале ХХ века принадлежала Литературному фонду, до дома, где с 1919 по 1941 год жил художник Павел Филонов (он умер в блокадном Ленинграде). Также гости музея смогут принять участие в мастер-классе по созданию авторской книги «Герои Авангарда», послушать музыкальную зарисовку в саду музея и посмотреть спектакль, построенный на стихах Иннокентия Анненского, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака.

Центральный музей связи имени Попова

Адрес: Почтамтский пер., 4.

Время работы: с 18:00 до 23:00, в разных залах музея подготовили четыре экскурсионные программы. Продолжительность каждой — 1 час.

Музей располагается в бывшем дворце канцлера Российской империи князя Александра Безбородко, построенном в XVIII веке. В 1872 году в нём был открыт Телеграфный музей, несколько раз сменивший название, а в 1974 году здание закрыли из-за аварийного состояния. В 2003 году после реставрации посетителей принял уже Центральный музей связи имени Попова. В нём насчитывается более 8 миллионов экспонатов, среди которых Государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской Федерации, первый радиоприёмник и первый гражданский спутник связи «Луч-15».

В рамках «Ночи музеев» на основной экспозиции сотрудники проведут экскурсию «Настоящие герои не носят плащей». Здесь речь пойдёт о том, как гонцы доставляли телеграммы в разные точки мира, когда ещё не было связи, участники увидят форму таких почтальонов, первые средства связи, узнают, как Никола Тесла выиграл войну и в чём заключался план Б в космической миссии Юрия Гагарина.

В «Сокровищнице знаков почтовой оплаты России» гостям покажут выставку оригинальных макетов к изданию первых военных почтовых марок, вышедших в обращение в 1942–1966 годах. В Атриуме № 1 пройдёт программа «Вместе с солдатами были на фронте», в рамках которой участникам расскажут о 34-м отдельном инженерном батальоне собак-миноискателей блокадного Ленинграда, а также здесь пройдут выступления кинологов с их питомцами. А в Большом парадном зале реконструкторы военно-исторического клуба «Связист» воссоздадут обстановку фронтовых будней и познакомят посетителей с устройством военного узла связи, сигнальной и флажковой азбук и расскажут о многом другом.

ЦВЗ «Манеж»

Адрес: Исаакиевская пл., 1.

Время работы: с 18:00 до 23:00, сеансы будут проходить каждый час. Продолжительность — 1 час.

Центральный выставочный зал «Манеж» — крупнейшее экспозиционное пространство Петербурга. Он находится в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии XIX века. В «Манеже» регулярно проходят выставки российских и зарубежных художников, мастер-классы, лекции о литературе, культуре и искусстве, концерты и кинопоказы.

Участники ежегодной акции смогут посетить проходящую сейчас в «Манеже» выставку «Великая страна — великая Победа. 1941–1945», посвящённую 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция разделена на семь разделов, каждый из которых рассказывает о переходе на военные рельсы разных направлений — экономики, науки, сельского хозяйства, культуры и пр. Гости увидят подлинные письма с фронта, элементы военной формы, афиши военных спектаклей, пройдут по импровизированным цехам производств и так далее. Выставка сопровождается интерактивными инсталляциями, которые помогут посетителям погрузиться в атмосферу военного времени.

В Москве пройдёт акция «Ночь в музее — 2025». Куда можно попасть бесплатно