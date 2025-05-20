Русские красавицы и буйство красок: ретроспектива художника Бориса Кустодиева в Третьяковке

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи до 28 сентября проходит масштабная выставка работ Бориса Кустодиева. На ней собраны все самые известные полотна мастера — от портрета Фёдора Шаляпина до «Купчихи за чаем». При этом посетителей ждёт много увлекательных открытий.

© Общественное достояние; Рамблер

Кустодиев Б.М., «Купчиха за чаем», 1918

На ретроспективе Бориса Кустодиева (1878–1927) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи собрали около 200 работ одного из крупнейших русских живописцев первой четверти XX века. Такой размах позволяет изучить наследие мастера во всём его разнообразии. Посетители увидят не только прославивших Кустодиева пышных купчих, но и его портреты современников, эскизы к театральным постановкам, графические работы и многое другое.

Проект, занявший два этажа, рассказывает о творческом наследии художника, который был одним из самых успешных и знаменитых мастеров своей эпохи. Его любовь к ярким краскам и жизнерадостным образам не смогла сломить даже тяжёлая болезнь, приковавшая художника к постели последние 15 лет его жизни (у него обнаружили признаки опухоли спинного мозга). Несмотря на это, его уникальный художественный стиль, объединивший традиции реализма и импрессионизма с наследием русского лубка и народного творчества, оставался неизменным.

Дородные купчихи и народные гулянья

На своих полотнах Кустодиев хотел сохранить стремительно исчезавший в начале ХХ века мир русского купечества. Именно ему посвящён центральный раздел выставки, названный «Страна Кустодия» (самим понятием мы обязаны писателю Евгению Замятину, с которым художник много сотрудничал). В этой части экспозиции собраны главные образы и герои вселенной художника.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Встречает зрителей одно из самых известных произведений Кустодиева — написанная в 1918 году картина «Купчиха за чаем», приехавшая из петербургского Русского музея. Героиню художник писал со своей астраханской соседки, Галины Адеркас, которая на тот момент училась в медицинской академии, но впоследствии стала оперной певицей. Образы дородных купчих, напоминающих пышных красавиц Рубенса или Ренуара, встречаются и на других работах мастера. Как отмечают организаторы выставки, писать их Кустодиев начал в 1912 году, когда находился на лечении в Швейцарии и скучал по России.

В отдельный раздел вынесены сцены народных гуляний, праздничных шествий и сельских ярмарок. Эти темы интересовали Кустодиева ещё со студенческой скамьи. В 1903 году его дипломной картиной стало полотно под названием «Базар в деревне». Искусствоведы отмечают, что при создании своих многофигурных композиций художник во многом ориентировался на творчество Яна Брейгеля Старшего. При этом полотна Кустодиева наполнены узнаваемыми приметами русского быта: расписными санями и сундуками, яркими шалями и сверкающими подносами. Глубокая работа с народным пластом русской культуры повлияла и на творчество самого Кустодиева: со временем его живопись стала более гладкой, отчасти напоминая фарфоровую роспись.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Кустодиев Б.М., «Гулянье»

Погрузиться в «Страну Кустодию» посетителям выставки помогает совместный проект Третьяковки и Сбера, в рамках которого при помощи нейросети были созданы звуковые сопровождения к некоторым полотнам. Кроме того, зрители могут создать собственные портреты, взяв за основу конкретные работы мастера.

Русские купальщицы и «Извозчик» за £4,4 миллиона

В 1920 году Кустодиев создал акварельный цикл «Русские типы», состоявший из 23 листов с образами уходящей России: лавочниками и купчихами, монахами и ямщиками. Вся серия впоследствии была выпущена в формате книги «Русь. Русские типы Б.М. Кустодиева» с предисловием Евгения Замятина. Среди акварельных листов на выставке можно увидеть, например, работу «Лихач». Живописный вариант этой композиции под названием «Извозчик» в 2012 году был продан на лондонских торгах Christie’s за £4,4 миллиона.

В отдельный мини-раздел выставки вынесены работы Кустодиева с изображением обнажённого женского тела. Свою знаменитую «Купальщицу» мастер писал, сверяясь с репродукцией «Одалиски» Энгра. А вот для «Русской Венеры» художнику позировала его дочь Ирина. Героиня полотна — это переосмысленный образ Венеры. Вот только, по признанию самого Кустодиева, рождается она не из морской, а из банной пены (её для художника в большом тазу взбивал сын Борис).

Семейные портреты и графические эксперименты

Главными открытиями для массового зрителя станут разделы, раскрывающие малоизвестные грани творчества Кустодиева. Его мастерство портретиста подчёркивает целая галерея образов выдающихся современников — от Фёдора Шаляпина до коллег по объединению «Мир искусства». К примеру, на портрете Кустодиева певец русской старины Иван Билибин предстаёт молодым денди в тщательно продуманном изысканном наряде.

Отдельное место среди портретного наследия Кустодиева занимают образы родственников и сцены из семейной жизни. На полотне 1904 года «Утро» жена художника Юлия излучает счастье, а на более поздней картине 1920 года она выглядит измождённой. К этому времени она неотступно ухаживала за прикованным к кровати Кустодиевым. Среди детских портретов мастера самым известным считается работа 1908 года под названием «Японская кукла», на которой изображена его трёхлетняя дочь Ирина.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

За историей развития художественного стиля Кустодиева позволяет проследить подборка его графических произведений. Это своего рода закулисье творческого процесса, где можно увидеть, как рождались замыслы его картин. При этом многие рисунки выступают вполне самостоятельными, законченными произведениями. Чего стоят хотя бы пара пастелей начала ХХ века, похожих на произведения Эдгара Дега или Анри де Тулуз-Лотрека. Работа под названием «Танцовщица в кабаре» была создана Кустодиевым во время путешествия по Испании в апреле 1904 года.

«Всё происходит как бы в балагане»

Глубокое знание купеческого быта пригодилось Кустодиеву при оформлении театральных постановок. Критики того времени отмечали правдивость созданных им образов, верность авторскому тексту и внимание к деталям: в своих набросках художник продумывал даже будущий грим. Эксперименты Кустодиева в этом направлении были высоко оценены ещё Константином Станиславским, который пригласил художника посотрудничать с МХТ. Но общепризнанным пиком его карьеры театрального оформителя считаются эскизы к спектаклю «Блоха» по рассказу Николая Лескова «Левша» в инсценировке Евгения Замятина. На выставке они впервые показаны почти в полном составе.

© Пресс-служба Третьяковской галереи

Кустодиев Б.М., «Московский трактир»

Постановка «Блохи» запомнилась своей яркостью, балаганной атмосферой и безудержным весельем. «Всё происходит как бы в балагане, изображённом на лубочной народной картинке; всё яркое, пёстрое, ситцевое, “тульское”. Отсюда “особо роскошный” дворец царя, “игрушечная” Тула и ненашенская, диковинная Англия, весьма смахивающая на Англию, как её изображали в балаганах на народных гуляньях», — писал сам художник.

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