В Пушкинском музее покажут Шагала, о Скорсезе снимут сериал — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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В ГМИИ имени Пушкина представят масштабную выставку Марка Шагала

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В декабре 2025 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина откроется выставка работ художника Марка Шагала. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. В экспозицию войдут почти все произведения Шагала, которые находятся в России. Как отметила на выступлении на международном фестивале «Интермузей-2025» директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова, чьи слова цитирует ТАСС, драматический сюжет выставки будет выстроен вокруг событий, происходивших в стране и мире, которые повлияли на жизнь и творчество Шагала. «Мы хотим показать этапы становления большого мастера и найти общий знаменатель его творчества: Шагал — глубоко русский художник, опирающийся на традицию и культуру страны, в которой родился», — сказала Ольга Галактионова. Выставка будет работать до марта 2026 года.

О Мартине Скорсезе снимут документальный сериал

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Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит документальный сериал об американском режиссёре Мартине Скорсезе, сообщило отраслевое издание Deadline. Проект под названием «Мистер Скорсезе» будет состоять из пяти серий. В его основу лягут интервью с самим Скорсезе и его друзьями и коллегами, среди которых — Роберт Де Ниро, Стивен Спилберг, Шэрон Стоун, Леонардо Ди Каприо. Режиссёром сериала стала Ребекка Миллер.

В сериале покажут, как личный жизненный опыт Скорсезе повлиял на его художественное восприятие и отразился на его картинах, начиная со снятых во время учёбы в Нью-Йоркском колледже наук и искусства «Бритьё по-крупному» и «Кто стучится в мою дверь?» и заканчивая классическими работами режиссёра, например «Злыми улицами». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Международную Букеровскую премию впервые присудили сборнику рассказов

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Сборник рассказов индийской писательницы Бану Муштак Heart Lamp («Сердце-лампа») получил Международную Букеровскую премию. Об этом сообщается на официальном сайте премии. В сборник вошло 12 историй, повествующих о жизни мусульманок и женщин-далитов («неприкасаемых») на юге Индии.

Как отметило издание The Washington Post, это первый случай, когда премию присуждают сборнику рассказов. «Мои истории о женщинах — о том, как религия, общество и политика требуют от них беспрекословного повиновения и тем самым проявляют к ним бесчеловечную жестокость, превращая их в простых подчинённых», — рассказала писательница в интервью, опубликованном на сайте Букеровской премии.

Она добавила, что вдохновением для неё послужили ежедневные инциденты, о которых сообщалось в СМИ, и её личные переживания. «Боль, страдания и беспомощность этих женщин вызывают во мне глубокий эмоциональный отклик, заставляя меня писать», — отметила Бану Муштак.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году как дополнение к существующей с 1969 года Букеровской премии. Она вручается ныне живущим авторам, чьи произведения переведены на английский язык и опубликованы в Великобритании и Ирландии.

В числе лауреатов Международной Букеровской премии — южнокорейская писательница Хан Ган (за роман «Вегетарианка»), израильский писатель Давид Гроссман (за роман «Как-то лошадь входит в бар») и болгарский писатель Георги Господинов (за роман «Времеубежище»).

В столице утвердили программу проекта «Лето в Москве»

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы/РИА Новости

Проект «Лето в Москве» — 2025 объединит активности и уличные фестивали на более чем 400 площадках города, сообщил в своём официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что запланировано много мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, караоке и гастрономические мастер-классы, а также маркет локальных товаров проекта «Сделано в Москве».

Например, в Репинском сквере и ещё на 12 туристических площадках откроются арт-павильоны с товарами столичных производителей, пройдут кинопоказы, концерты, сеансы катания на роллердроме. В парках каждые выходные будут устраивать танцевальные флешмобы и караоке под открытым небом. Для любителей спорта организуют тренировки в парках, скверах, на фестивальных площадках «Московских сезонов» и пляжных зонах отдыха.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте проекта leto.mos.ru. «Лето в Москве» стартует 1 июня и продлится до 7 сентября 2025 года.

Кириллу Серебренникову вручили орден Почётного легиона

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российскому режиссёру Кириллу Серебренникову вручили орден Почётного легиона. Об этом сообщается в Telegram-канале Серебренникова. Это высшая награда во Франции, символизирующая официальное признание особых заслуг.

Режиссёр получил орден из рук министра культуры Франции Рашиды Дати. Министр отметила вклад Серебренникова в театр, кино и оперу, а также неоднократное участие фильмов режиссёра в Каннском кинофестивале и уникальность московского «Гоголь-центра», который он возглавлял.

Новая работа Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» с немецким актёром Аугустом Дилем в главной роли вошла во внеконкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля, который проходит с 13 по 24 мая на Лазурном Берегу Франции.

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