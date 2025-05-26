Мастера Востока и экобиеннале: какие выставки смотреть за пределами

В Музей «Новый Иерусалим» привезут малоизученные шедевры авангарда, юбилейные выставки Похитонова и Дейнеки проходят в Санкт-Петербурге и Рязани, в Нижнем Новгороде открываются новые площадки Международной биеннале экологического искусства.

© Пресс-служба мультимедиа-арт-пространства «ЦЕХ *», Рамблер

«Иван Похитонов. К 175-летию со дня рождения»

Новая выставка в Русском музее приурочена к 175-летию со дня рождения выдающегося мастера миниатюрной живописи Ивана Похитонова. Волей судьбы большую часть своей жизни русский художник провёл в Европе, где он учился, совершенствовал своё мастерство и успешно выставлялся. Его крохотные, но выполненные с ювелирной точностью картины пользовались особой популярностью в Париже, где их называли «миньонами». Не забывал художник и про Россию, где часто бывал, активно участвуя в художественной жизни. При этом в переписке с Павлом Третьяковым он жаловался: «Я всё-таки русский художник, и мне грустно подумать о том, как мал и незаметен тот след, который я оставлю после себя на родине».

Этот пробел во многом восполняет петербургская экспозиция, в которую вошло полторы сотни работ мастера. Среди них особое место занимают миниатюрные пейзажи России, Франции, Италии и других стран. Отдельный раздел посвящён периоду жизни художника, когда он жил в Бельгии. Зрители увидят морские и прибрежные пейзажи Ла-Панна, летние и зимние виды окраин Льежа. Среди похитоновских «миньонов» особое место занимает редкий натюрморт под названием «Фазаны», который приехал на выставку из Саратова. В числе портретов кисти мастера на выставке представлены образы Ивана Тургенева, Льва Толстого и других выдающихся современников. Наследие Похитонова дополняют малоформатные произведения Ильи Репина и Виктора Васнецова.

Где: Санкт-Петербург, Русский музей (Михайловский замок).

Когда: до 18 августа 2025 года.

© Пресс-служба Русского музея

Картины «Весенний день» и «Зима в Нормандии» Ивана Похитонова

«Александр Дейнека. Певец новой жизни»

Юбилейная выставка работ Александра Дейнеки по случаю 125-летия со дня его рождения уже показывали в петербургском Русском музее, а теперь экспозиция переехала в Рязань. Здесь собрали свыше 100 работ мастера. Обширная экспозиция знакомит со всеми периодами творчества художника, который был настоящим «ровесником века».

В 1920 году ему был всего 21 год, но он уже страстно увлекался зарождавшейся тогда советской авиацией. С тех пор образы самолётов, лётчиков и парашютистов стали едва ли не центральными в его творчестве. Но эта любовь, которая прошла через всю его жизнь, понималась им гораздо шире. Именно она привела к экспериментам в искусстве, к попыткам изобразить атмосферу набиравшей скорость эпохи. Именно ей мы обязаны смелым ракурсам и образам сильных людей на картинах Дейнеки.

Даже работая с историческим материалом, он делал акцент на том, чтобы передать движение. Ярким примером может служить картина «Тройка», посвящённая гоголевским «Мёртвым душам». Это масштабное (3 х 1,2 метра) полотно Дейнека закончил в 1952 году. Сменив свою привычную яркую палитру на более приглушённую, чтобы подчеркнуть атмосферу ушедшей эпохи, он остался верным себе в главном. Главным героем картины становится даже не сам Гоголь, который сидит в коляске вместо Чичикова, а сама повозка, неудержимо мчащаяся вперёд. Помимо хрестоматийных шедевров Дейнеки, на выставке также представлено много редких экспонатов, включая его мозаичные работы или фарфоровые фигурки.

Где: Рязань, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Когда: до 7 сентября 2025 года.

© Пресс-служба Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

Александр Дейнека, «Тройка»

Международная биеннале экологического искусства

Стартовавшая в прошлом месяце первая Международная биеннале экологического искусства постепенно открывает проекты на новых площадках Нижнего Новгорода. Первая выставка под названием «Земное/Планетарное» в Арсенале (до 27 июля) объединила работы художников из разных стран. Здесь можно найти картины и графику Дмитрия Плавинского, которая соседствует с коллажем зимбабвийского художника Моффата Такадива, выполненным из пластиковых ножей и бутылок. Все произведения от видеоарта до объектов из мусора так или иначе обращаются к экологическим проблемам. Например, текстильный триптих — произведение искусства, состоящее из трёх частей (барельефов, картин, икон, статуй и других, объединённых общей идеей), Марии Арендт посвящён тому, как эксперименты с генной модификацией влияют на репродуктивные способности самок насекомых и паукообразных.

Эту же тему продолжает и открывшийся на днях в одном из корпусов нижегородского кремля проект «Зона пчёл» (до 27 июля), объединивший работы двух художников. В своих живописных полотнах, графике и объектах Антон Кузнецов пытается представить гипотетическое будущее, в котором люди будут вынуждены заменить пчёл механизмами: над тающими ледниками летают дроны, место естественных ульев заменяют фабричные цеха, а поля превращаются в искусственные установки по выращиванию растений. Среди работ Марии Сафроновой стоит упомянуть необычный «Реликварий». В нём собраны артефакты, которым поклоняются члены мифического сообщества, почитающего пчёл. Проект проник и в основную экспозицию музея. Например, в одном из залов напечатанный на 3D-принтере «Улей» Сафроновой выставлен рядом с «Пасекой» Левитана и его же «Пейзажем с ульями».

Одновременно с выставкой «Зона пчёл» в нижегородском «ЦЕХе» открылся проект «Цифровые надежды» (до 16 августа). Он объединил работы современных художников, которые используют ультрасовременные технологии для визуализации необратимых экологических процессов. Биеннале экологического искусства, организованная совместно с московской галереей «Триумф», продлится до 20 ноября.

Где: Нижний Новгород.

Когда: до 20 ноября 2025 года.

© Пресс-служба нижегородского кремля

Проект «Зона пчёл»

«Свет между мирами»

Масштабную выставку о малоизученной стороне советского модернизма 1920–1930-х годов готовят в музее «Новый Иерусалим». Экспозиция будет включать в себя свыше 160 живописных и графических работ 40 художников, включая Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других.

На выставке работы из собственной коллекции музея «Новый Иерусалим» будут соседствовать с уникальными экспонатами из Музея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в Узбекистане, который часто называют «Лувром в пустыне». История этого уникального музея неотделима от судьбы его основателя, Игоря Савицкого, который в советские годы спасал шедевры русского и туркестанского авангарда. Результатом его подвижнической деятельности стало собрание, которое может посоперничать с крупнейшими мировыми коллекциями. Фонды музея настолько обширны, что большая их часть до сих пор остаётся малоизученной.

Схожая судьба и у музея «Новый Иерусалим», чья коллекция искусства XX века начала формироваться в середине 1980-х, когда музей ещё находился на территории монастыря. Подготовленная совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана выставка обещает стать уникальным международным проектом, впервые объединяющим две выдающиеся музейные коллекции искусства XX века. Разделы экспозиции («Мастера нового Востока», «Лица времени» и другие) будут по-своему раскрывать новые грани художественных поисков 1920–1930-х годов.

Где: Московская область, Музей «Новый Иерусалим».

Когда: с 30 мая по 8 ноября 2025 года.

© Пресс-служба музея «Новый Иерусалим» и пресс-служба ГМИ Каракалпакстана им. И.В. Савицкого

Слева - Александр Волков. «Демон», справа - Алексей Рыбников. «Апокалипсис»

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