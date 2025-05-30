Скульптуры из ткани и арт в парке: текстильная выставка в «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» до 30 ноября проходит V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Рассказываем, как найти арт-объекты в царицынском парке и на какие работы стоит обратить внимание в конкурсной программе.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно», Рамблер

Триеннале текстильного искусства проводится в «Царицыне» с 2011 года. Сегодня это самый масштабный на территории России смотр работ в технике ручного ткачества. В этом году из 175 заявок члены экспертного совета отобрали 83 работы художников из России, Белоруссии, Молдовы и Аргентины, большинство из которых создавались специально для триеннале. В программу вошли ландшафтные объекты, текстильные скульптуры и классические гобелены как именитых мастеров, так и молодых художников. Их дополняет подборка внеконкурсных произведений и семь инсталляций, расположенных на территории парка. Все произведения объединены темой «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения».

Все ландшафтные работы в парке обыгрывают окружающее их пространство, но лучше всех это удаётся двухметровой «Аккордеонистке» Елены Молчановской. Полупрозрачный объект излучал нежность, когда сквозь него проглядывала цветущая сирень, и приобретает дополнительную плотность, если рассматривать его на фоне июньской зелени. Учитывая, что триеннале продлится до конца ноября, «Аккордеонистка» ещё не раз поменяет своё настроение. Для удобства посетителей все уличные объекты отмечены на специальной карте.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Елена Молчановская, «Аккордеонистка»

Омоложенный состав участников и выход в 3D

Экспозицию в Хлебном доме открывает работа Александры Замураевой «Путь к началу лежит через конец». На двух противоположных телеэкранах можно увидеть, как художница создаёт, а затем расплетает собственную работу. Это пронзительное размышление о противостоянии созидания и разрушения стало контрапунктом всей экспозиции. Кроме того, эта работа наглядно демонстрирует, как далеко шагнуло текстильное искусство, если посвящённая ему триеннале начинается с видео-арта.

«Три года назад, в рамках предыдущей триеннале, мы предлагали участникам задуматься о том, какое место в художественной вселенной занимает гобелен. Уже тогда мы поняли, что эта тема требует переосмысления, потому что в своём классическом виде гобелен сегодня не совсем актуален», — рассказывает «Рамблеру» сокуратор триеннале Анна Карганова. По её словам, новшеством пятого выпуска стало почти равное число как гладкотканных работ, которые раньше полностью доминировали, так и текстильных арт-объектов, объёмных скульптур. «Такого раньше никогда не было», — добавляет Карганова, подчёркивая, что состав участников триеннале в этом году сильно омолодился.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Мария Шаруха, «Рябина. Маша»

Платья, человеческие тела и целые дома из ткани

По словам Анны Каргановой, работа над конкурсной частью выставочного проекта в Хлебном зале велась нестандартным образом. Раньше произведения отбирались, исходя из заданных организаторами тем. На этот раз участники отталкивались лишь от главной темы всей триеннале, а выставочные разделы придумывались под уже предоставленные ими работы. Первый из них назван «Связь во времени и связь с традицией».

«Эта тема для нас важна, потому что сама триеннале — это многолетний исследовательский проект о том, как традиции текстильного искусства меняются со временем», — объясняла Анна Караганова на открытии. Теме неделимости семейных уз посвящён триптих Галины Храмцовой «Платье на каждый день», каждая часть которого исследует три возраста: девичий, женский и бабий. О том, как авангардная архитектура начала ХХ века повлияла на нашу сегодняшнюю визуальную культуру, рассказывает серия объёмных работ Надежды Богомоловой: часть из них посвящена наследию конструктивизма, а дополняет их вязаная скульптура «Дом архитектора Мельникова».

К саморефлексии приглашает раздел «Связь с собой», в котором собраны наиболее личные из представленных на триеннале работ: созданные с включением зеркал панно соседствуют здесь с ткаными автопортретами. В паре текстильных скульптур Анны Леванковой (диптих «Трансгрессия») объёмные человеческие тела буквально вырастают из поверхности ткани, одновременно с этим демонстрируя гибкость и хрупкость материала.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Надежда Богомолова, «Кубы конструктивизма»

Нити, из которых сотканы люди

Работая с растительным, синтетическим или другим волокном, художники неизбежно задаются вопросами о том, как их практика вписана в окружающую среду. Соответствующий раздел выставки под заголовком «Связи в природе и биологические связи» кураторы начинают с цитаты польской художницы Магдалены Абаканович, знаменитой своими масштабными текстильными экспериментами. «Я вижу волокно как основной элемент, из которого построен органический мир на нашей планете, как величайшую тайну окружающей среды», — говорила Абаканович.

На выставке в числе работ, посвящённых теме взаимосвязи природы и человека, выделяется триптих Ксении Тихоновой «Опасный танец» в виде парящих в воздухе медуз, выполненных в авторской технике (Триптих – – это произведение, состоящее из двух частей или панелей, которые вместе создают единое целое. Они могут быть скреплены вместе или представлены рядом друг с другом – Примечание «Рамблер»). Целая группа произведений посвящена образам человеческой анатомии: в диптихе «Линии жизни» Дина Абгаджава осмысляет кровеносные сосуды, нервные окончания и мышцы как своего рода нити, формирующие нас самих.

О разрыве и восстановлении связей рассказывает ещё одна секция выставки. Нагляднее всего эта тема раскрыта в двух соседствующих произведениях. Работа Ксении Воскобойниковой представляет собой холст, к которому крепится объёмная структура из переплетённых фрагментов белой и чёрной проволоки. Художница пыталась показать, как для травмированной человеческой психики светлое неотделимо от тёмного. Рядом с этой тревожной композицией висит похожая на яркие аппликации Матисса работа Катерины Павловской Connection Party, в которой связи между людьми выстраиваются во время зажигательного танца.

Экспозицию в Хлебном доме завершает подборка работ из внеконкурсной программы триеннале. По своему размаху и разнообразию она ничуть не уступает конкурсной. Здесь нашлось место масштабной подборке мини-гобеленов — крохотных работ, которые способны буквально поместиться на ладони. Отдельный зал выделен под объект Ольги Киселёвой «Сеть, в которой мы живём», созданный специально для триеннале и созданный на стыке традиций и современных технологий.

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

Инсталляция Ольги Киселевой «Сеть, в которой мы живем»

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