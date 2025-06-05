Книжный фестиваль и триллер с Киану Ривзом: куда сходить в Москве 7 и 8 июня

Боевик «Балерина» с Киану Ривзом и Анной де Армас в главных ролях, опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в «Зарядье», выставка об амурском тигре в Дарвиновском музее и книжный фестиваль на Красной площади. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment; Рамблер

Что посмотреть

«Балерина»

© Thunder Road Pictures, 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment

В прокат выходит триллер «Балерина» режиссёра Лена Уайзмана. Главные роли в картине исполнили Анна де Армас («Достать ножи», «Не время умирать»), Киану Ривз («Матрица», «Джон Уик») и Гэбриел Бирн («Маленькие женщины», «Перекрёсток Миллера»). Фильм является спин-оффом к кинофраншизе «Джон Уик» о бывшем наёмном убийце, одержимом жаждой мести.

В центре сюжета юная балерина Ева Макарро (Анна де Армас), которая мечтает отомстить убийцам своих родителей. Она вступает в криминальную группировку «Руска Рома» и отправляется на поиски своих врагов, во время которых встречает легендарного киллера Джона Уика (Киану Ривз), известного под псевдонимом Баба-яга. Героям предстоит добраться до базы главы общества наёмных убийц, главного злодея Канцлера (Гэбриел Бирн). Но на пути их будет ждать немало препятствий.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и купить билеты можно по ссылке.

«Гадкая сестра»

© Mer Film, Lava Films, Motor, Scanbox Entertainment, Zentropa International Sweden

Ещё одна новинка проката — бьюти-хоррор «Гадкая сестра» от норвежского режиссёра-дебютанта Эмили Блихфельдт. В основу картины лёг сюжет знаменитой сказки Братьев Гримм «Золушка», правда, в оригинальной версии без цензуры — когда старшая сестра героини отрезала себе пальцы, чтобы нога влезла в хрустальную туфельку. В главных ролях снялись норвежские актёры — Леа Мюрен («Лихие, смелые, дерзкие», «Бланк»), Ане Даль Торп («Даг», «На своём поле»), Ти Софи Лок Несс («Абсолютное зло», «Сумерки богов»).

В центре сюжета — сводная сестра Золушки дурнушка Эльвира (Леа Мюрен), которая готова пойти на опасные бьюти-эксперименты, чтобы осуществить свою мечту — стать красавицей и выйти замуж за принца. Для матери Эльвиры (Ане Даль Торп) замужество дочери — это шанс выбраться из нищеты, поэтому она отправляет её на операцию по исправлению носа и увеличению груди. С этого момента жизнь героини переворачивается с ног на голову, а происходящие с ней метаморфозы просто пугают. Режиссёр показывает, как люди в погоне за навязанными обществом стандартами красоты переходят все границы.

Посмотреть расписание в кинотеатрах и купить билеты можно по ссылке.

Выставка «Полосатое совершенство» в Дарвиновском музее

© www.darwinmuseum.ru

7 июня в Государственном Дарвиновском музее состоится торжественное открытие выставки «Полосатое совершенство». Экспозиция посвящена природе Амурского края и её главному символу — амурскому тигру. В пространстве разместятся более 100 работ начинающих и мастеровитых художников-анималистов, выполненных в разных жанрах — живописи, графике и скульптуре.

Для создания творений художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Саратова, Екатеринбурга и других городов изучали повадки животных, проживающих в Амурском крае. В работах запечатлены образы величественного полосатого хищника, а также сцены из жизни обитателей приморских лесов. Есть здесь крадущиеся в листве грациозные дальневосточные леопарды, лесные коты и рыси, вышедшие на поиски пищи грозные гималайские и бурые медведи, собирающие запасы на зиму барсуки — всего более 50 видов животных.

Выставка продлится до 3 августа. Приобрести билет можно в кассах или на сайте Дарвиновского музея.

Выставка «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство»

© www.zaryadyepark.ru

6 июня в Подземном музее парка «Зарядье» открывается выставка об истории шахматного мастерства — «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство». Экспозиция интерактивная и поделена на разделы, каждый из которых отражает разные пласты шахматной истории.

В центре выставочного проекта — материалы о выдающихся советских и российских шахматистах в истории. Гости смогут увидеть портреты, прочитать биографии и посмотреть фрагменты ключевых партий Гарри Каспарова, Анатолия Карпова, Владимира Крамника и других. Отдельная зона посвящена дизайну и оформлению шахматных досок и фигур — посетителям представят уникальные шахматные комплекты древней индийской игры чатуранги, которая стала предшественницей шахмат. А ещё разработанные для игр в невесомости «космические шахматы» и шахматы, которыми играли чемпионы мира Михаил Ботвинник и Борис Спасский. Кроме того, в экспозиции можно будет посмотреть работы современных художников — картины, скульптурные композиции, — посвящённые интеллектуальной игре. И даже сыграть партию с опытными мастерами.

Выставка продлится до 31 августа. Узнать подробную информацию и купить билеты можно на сайте парка «Зарядье».

Спектакль «Любовь. Блок» в театральном пространстве «Внутри»

© vnutri.space

8 июня в театральном пространстве «Внутри» покажут экспериментальный спектакль о жизни и творчестве поэта Серебряного века Александра Блока — «Любовь. Блок». В центре сюжета — один из самых известных любовных треугольников в литературе, взаимоотношения поэта с его женой Любовью Менделеевой и лучшим другом Андреем Белым. Актёры в масках Арлекино, Пьеро и Коломбианы расскажут публике некоторые истории из жизни героев, о любовных перипетиях супругов и дружеских посиделках. Некоторые из них весёлые и забавные, другие — драматичные, чуть не закончившиеся трагедией.

Режиссёр Алла Дамскер построила сюжет на основе документальных текстов переписок, дневников и воспоминаний Александра Блока, Любови Менделеевой и Андрея Белого. В постановке примут участие Антон Козин, Алёна Бабенко и Александр Девятьяров.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Что послушать

Опера «Борис Годунов»

© zaryadyehall.ru

6 и 8 июня в рамках летнего музыкального фестиваля в парке «Зарядье» на уличной сцене зрители смогут послушать знаменитую оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по мотивам одноимённого произведения Александра Пушкина. Опера состоит из пролога и четырёх действий. Центральная линия — трагическая судьба Бориса Годунова и его внутренние терзания, связанные с убийством царевича Димитрия. Композитор хотел показать все стадии горя, которые проходит великий царь. Отдельная роль отведена массовым сценам, в которых показываются дух русского народа и его умение влиять на ход важных исторических событий. Все эти моменты в постановке также учёл режиссер Сергей Новиков.

Центральную партию Бориса Годунова исполнит один из ведущих оперных певцов современности — Ильдар Абдразаков. Также в действии примут участие артисты Московского государственного симфонического оркестра, Большого детского хора имени Попова, Государственного академического русского хора имени Свешникова и другие.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Концерт «Рок под парусами» на корабле

© Страница HighTime orchestra в VK

7 июня пройдёт необычный трибьют-концерт камерного оркестра HighTime Orchestra «Рок под парусами. Симфонические хиты». Необычность его заключается в том, что известные мировые рок-хиты артисты будут исполнять во время плавания на настоящем корабле. Он отходит в назначенное время от пристани на Северном речном вокзале.

Наслаждаясь речной прохладой и прохладительными напитками, гости услышат каверы на песни Queen, Metallica, Nirvana, Адель, Уитни Хьюстон, Селин Дион и многих других мировых звёзд в симфонической обработке с оркестровым размахом.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Где погулять

Книжный фестиваль «Красная площадь»

© bookfestival.ru

С 4 по 7 июня в центре столицы идёт XI книжный фестиваль «Красная площадь». Свои новинки на фестивале представили более 400 изданий со всей России. В программе более 400 мероприятий — лекции от известных писателей, поэтические концерты, литературные программы и спектакли от ведущих театров, среди которых Московский Губернский театр, Российский академический молодёжный театр и другие. Например, 7 июня на главной сцене возле храма Василия Блаженного актёр театра и кино Владимир Кошевой и пианист Филипп Копачевский в сопровождении камерного оркестра «Академия Русской музыки» исполнят литературно-музыкальную программу «Пастернак — Шопен». На площадке «Художественная литература» проходят презентации книг — 7 июня, в свой день рождения, свои детективные новинки представит Дарья Донцова. На «Детской сцене» проходят встречи с детскими писателями и создателями мультфильмов, мастер-классы, показы кинолент и многое другое. Кроме того, на фестивале работает маркет, где можно приобрести книгу по цене ниже, чем в магазине.

Вход на фестиваль свободный. Подробную информацию можно узнать на сайте: bookfestival.ru

Экскурсия «Тайный мир мистической Москвы»

© moscowwalking.ru

7 июня москвичи и гости столицы могут посетить авторскую пешеходную экскурсию москвоведа Евгения Богданова — «Тайный мир мистической Москвы». Участники встретятся у памятника Маяковскому, пройдут по Тверской улице, Благовещенскому и Мамоновскому переулкам и другим местам города. Евгений расскажет о мифах и легендах, которые связаны с Москвой, а ещё покажет, где в древние времена находились языческие святилища. Гости узнают, почему Воланд у Булгакова появился именно на «Патриарших прудах», а также где в городе можно увидеть привидения и какое из них непременно принесёт удачу. А ещё участники смогут загадать желание под звуки флейты в одном из красивых мест столицы. Но каком, экскурсовод заранее не называет.

Узнать подробности и забронировать место можно на сайте: moscowwalking.ru

Фестиваль «Солома» в кинопарке «Москино»

© kinopark.moskino.ru

7 и 8 июня в кинопарке «Москино» пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Солома». На центральной площади для посетителей будут выступать профессиональные артисты. Так, 7 июня студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского исполнят композиции из известных кинофильмов — «Бриллиантовая рука», «Пираты Карибского моря», «Неуловимые мстители» и других. 8 июня свои песни исполнят молодые группы Dreams Shadow, Shoo, «Элли на маковом поле» и не только.

Также 7 июня в декорациях «Театр Гонзаги» пройдет творческий вечер артиста и педагога Всеволода Кузнецова. А 8 июня на том же месте покажут спектакль об исполнении заветной мечты «Поздравляем, у вас мальчик». Оба дня на центральной площади можно будет поиграть в дженгу, морской бой, петанк и другие игры. На мастер-классах гостям предложат создать афишу с героями мультфильмов. Дети смогут повеселиться на надувном батуте, а перекусить можно будет на футкорте.

Кроме того, в кинопарке можно будет посмотреть новинки проката — экшн-триллер «Балерина» с Киану Ривзом и Аной де Армас, комедию «Снежный человек», фантастический фильм «Соловей против Муромца» и другие картины.

Приобрести билет можно на сайте «Мосбилет».

Красота требует жертв: боди-хоррор «Гадкая сестра» о старшей сестре Золушки